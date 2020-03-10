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Происшествия | ДТП с автобусом спровоцировало затор в микрорайоне ГПЗ-24

10.03.2020|19:13
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Вечером во вторник, 10 марта, в микрорайоне ГПЗ-24 в Пензе произошла авария. После 17:00 на пересечении улиц Антонова и Измайлова столкнулись автомобиль ВАЗ и пассажирский автобус.

Фотографии с места ДТП были опубликованы в одной из городских групп в соцсети «ВКонтакте». На одном из снимков видно, что ВАЗ притерся к автобусу левым крылом.

Автор первой фотографии уточнил, что сделал ее в 17:38. Более чем через час свой снимок выложил еще один очевидец. По его словам, в 18:45 транспортные средства все еще занимали место на проезжей части.

В результате незначительная авария спровоцировала серьезный автомобильный затор.

По сведениям сервиса «Яндекс.Пробки» на 19:00, он протянулся по улице Кураева (от пересечения с Володарского) по Измайловскому путепроводу и далее до места аварии.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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