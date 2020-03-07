07.03.2020 | 18:01

«Я прозевал, я виновен», - признал водитель машины скорой помощи. Он не перекладывает ответственность на второго участника ДТП.

На перекрестке улиц Куйбышева и Чкалова в выходной день, когда движение не особенно интенсивно, столкнулись спецавтомобиль и Mitsubishi Lancer. В салоне иномарки был только молодой человек за рулем. В карете с красным крестом вместе с медиками находился пациент.

«Не тяжелобольного везли, все в порядке, никто не пострадал. Его забрала другая бригада», - пояснил фельдшер Дмитрий.

Из-за аварии на участке дороги образовался небольшой затор. На нерегулируемом перекрестке другие водители старались вести себя аккуратно.

После оформления ДТП его участники разъехались.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.