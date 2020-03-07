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Происшествия | В Пензе на перекрестке столкнулись машина скорой помощи и легковушка

07.03.2020|18:01
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«Я прозевал, я виновен», - признал водитель машины скорой помощи. Он не перекладывает ответственность на второго участника ДТП.

На перекрестке улиц Куйбышева и Чкалова в выходной день, когда движение не особенно интенсивно, столкнулись спецавтомобиль и Mitsubishi Lancer. В салоне иномарки был только молодой человек за рулем. В карете с красным крестом вместе с медиками находился пациент.

«Не тяжелобольного везли, все в порядке, никто не пострадал. Его забрала другая бригада», - пояснил фельдшер Дмитрий.

Из-за аварии на участке дороги образовался небольшой затор. На нерегулируемом перекрестке другие водители старались вести себя аккуратно.

После оформления ДТП его участники разъехались.

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Гость|07.03.2020 18:44|

Могу предложит новость для ленивых журналюг... У меня мышь повесилась в холодильнике.. Скорее.. Пишите

Гость|07.03.2020 19:25|

Да на вас дело надо заводить о доведении мыши до самоубийства

Гость|07.03.2020 19:38|

Главное все живы и в масках,от короновируса и чтоб перегаром от них непахло

Гость|07.03.2020 19:39|

Василий совсем стар,забыл м галки включить и задремал

Гость|07.03.2020 20:30|

Дня три назад на Сурском мосту тоже скорая в аварию попадала.

Имя: Гость
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