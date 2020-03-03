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Происшествия | В Пензе молодой человек попал под колеса Renault Logan

03.03.2020|10:01
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Ранним утром во вторник, 3 марта, в Пензе сбили пешехода.

Фото с места происшествия появилось в группе социальной сети «ВКонтакте». На нем видно, что ЧП случилось в зоне действия пешеходного перехода, рядом стоят автомобили ДПС и оперативно-следственной группы, работают сотрудники ДПС.

«Ул. Коммунистическая. Сбили пешехода, водитель скрылся», - написал автор поста.

Однако, как пояснили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД, личность водителя установлена. Им оказался 61-летний мужчина, управлявший автомобилем Renault Logan.

«В 5:45 у дома № 9 на улице Коммунистической он допустил наезд на 23-летнего молодого человека. Пешеход госпитализирован, проводится проверка», - рассказали в ведомстве.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|03.03.2020 10:18|

Вот если скрылся,то нужно лишать пожизненно.Хотя ему и так не много скрипеть осталось.

Имя: Гость
Комментарий:

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