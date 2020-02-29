29.02.2020 | 10:25

Ранним утром субботы, 29 февраля, в Пензе произошел пожар, из-за которого спасателям пришлось эвакуировать людей.

Сигнал о возгорании в двухэтажном кирпичном доме в Жемчужном подъезде поступил на пульт дежурного МЧС в 5:53. На борьбу с огнем прибыли 11 пожарных на 3 спецавтомобилях. Также к дому прибыли 2 сотрудника Росгвардии - наряд вневедомственной охраны, получивший тревожное сообщение.

«Росгвардейцы обошли все квартиры, предупреждая граждан о необходимости покинуть здание. Всего дом покинули 26 человек», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что из зоны задымления было эвакуировано 12 жителей, в том числе 2 детей.

Как выяснилось, в подвале дома загорелся мусор. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Пожарные ликвидировали возгорание, никто из людей не пострадал.

8 февраля в Кузнецке полыхнуло в квартире в доме № 12 на улице Белинского. Пожарные спасли 6 жильцов подъезда, в том числе 2 детей. 8 человек были эвакуированы.

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