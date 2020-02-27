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Происшествия | В Пензе пьяный мужчина сломал дверь в кафе, перебил посуду и заснул

27.02.2020|09:29
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В ночь на четверг, 27 февраля, в кафе на улице Ново-Казанской в Пензе произошел инцидент. Около трех часов в помещении сработала охранная сигнализация.

Уже через минуту к заведению прибыли сотрудники Росгвардии, которые увидели поврежденную дверь и заподозрили, что внутри кто-то находится.

Росгвардейцы оцепили здание, дождались приезда владельца кафе и зашли внутрь. На втором этаже на полу лежал пьяный мужчина, а вокруг него валялась битая посуда.

«Правоохранители задержали 31-летнего хулигана. Как позже выяснилось, он живет в Пачелме, но как оказался в Пензе и зачем проник в кафе, пояснить не смог. Его доставили в городское УМВД для дальнейшего разбирательства», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость|27.02.2020 09:47|

Опять долбанный алкаш.

Гость|27.02.2020 09:48|

Его подкинули туда...

Гость|27.02.2020 09:51|

Замерз пролез погреться, друзья бросили в беде

Гость|27.02.2020 09:56|

penzainform.ru писал(a):

живет в Пачелме, но как оказался в Пензе и зачем проник в кафе, пояснить не смог.
Инопланетяне похитили, хотели мозги вынуть, но там их не оказалось, пришлось слить парня

Гость|27.02.2020 09:58|

Это же Бородач, хотел охранником на работу устроиться, не в то время приехал, извините, понять и простить

Гость|27.02.2020 10:01|

Уже через минуту прибыли... А,что так долго?Через 10 секунд надо пребывать.

Гость|27.02.2020 10:13|

Гость писал(a):

Опять долбанный алкаш
ТУ Я ГЛЯЖУ ОДНИ ТРЕЗВЕННИКИ!!!

Гость|27.02.2020 10:20|

Устал

Гость|27.02.2020 10:35|

о, это явно один из тех соплюков, что хаят власть и губернатора. им как раз зарплату выдали за гнилые комментарии

Гость|27.02.2020 10:37|

penzainform.ru писал(a):

а вокруг него валялась битая посуда.
А шашлык он в пропасть выбросил?

Гость|27.02.2020 10:41|

Умаялся,заснул. Проснулся - "о, ребята, вы откуда?"

Гость|27.02.2020 11:27|

Гость писал(a):

ТУ Я ГЛЯЖУ ОДНИ ТРЕЗВЕННИКИ!!!
Трезвенники и язвенники.

Гость|27.02.2020 11:34|

Гость писал(a):

Трезвенники и язвенники.
и за чужой счет...

Гость|27.02.2020 12:43|

Гость писал(a):

Уже через минуту прибыли... А,что так долго?Через 10 секунд надо пребывать.
оттуда им вообще уезжать не надо)

Имя: Гость
Комментарий:

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