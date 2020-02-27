27.02.2020 | 09:29

В ночь на четверг, 27 февраля, в кафе на улице Ново-Казанской в Пензе произошел инцидент. Около трех часов в помещении сработала охранная сигнализация.

Уже через минуту к заведению прибыли сотрудники Росгвардии, которые увидели поврежденную дверь и заподозрили, что внутри кто-то находится.

Росгвардейцы оцепили здание, дождались приезда владельца кафе и зашли внутрь. На втором этаже на полу лежал пьяный мужчина, а вокруг него валялась битая посуда.

«Правоохранители задержали 31-летнего хулигана. Как позже выяснилось, он живет в Пачелме, но как оказался в Пензе и зачем проник в кафе, пояснить не смог. Его доставили в городское УМВД для дальнейшего разбирательства», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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