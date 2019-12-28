28.12.2019 | 08:55

По решению Первомайского районного суда жительница Пензы, чей муж погиб в результате ДТП, получит компенсацию.

Трагический инцидент произошел 20 января 2019 года на трассе М5 «Урал» на территории Новоспасского района Ульяновской области. Шофер тягача DAF XF, состоявший в трудовых отношениях с ООО «Вектор», врезался в стоящий на проезжей части ЗИЛ. От удара автомобиль проехал вперед и задавил 45-летнего водителя. Тот скончался на месте.

Супруга погибшего обратилась в суд с просьбой взыскать с ООО «Вектор» 2 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Изучив материалы дела, служители Фемиды пришли к выводу, что дальнобойщик не мог предотвратить столкновение. Водитель ЗИЛа нарушил требования ПДД: он включил аварийную сигнализацию, но знак аварийной остановки не выставил. Из-за этого размер компенсации снизили.

Поскольку источник повышенной опасности (автомобиль DAF XF) принадлежал ООО «Вектор», а водитель был нанят этой организацией, именно на нее возложили обязанность по возмещению морального вреда.

«С учетом позиции прокурора, участвующего в деле, суд взыскал с ООО «Вектор» в пользу истицы 350 тыс. руб. Решение суда вступило в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.