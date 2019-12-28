28.12.2019 | 12:35

В Пензе разыскивают двух водителей, которые сбили людей и скрылись с мест дорожно-транспортных происшествий.

Первая авария случилась 16 декабря в 8:05 напротив дома № 103а на улице Луначарского. Человек, управлявший автомобилем неустановленной марки, допустил наезд 12-летнюю девочку и уехал. Ребенок травмирован.

Второе ДТП имело место 15 декабря в 15:50 напротив дома № 55 на улице Мира. Там неизвестный водитель сбил двух пешеходов и поспешил оставить место аварии. Пострадавшие также получили телесные повреждения.

«Убедительно просим очевидцев данных происшествий позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - обратились к горожанам в отделении пропаганды.