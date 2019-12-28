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Происшествия | На улице Луначарского в Пензе водитель сбил ребенка и скрылся

28.12.2019|12:35
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В Пензе разыскивают двух водителей, которые сбили людей и скрылись с мест дорожно-транспортных происшествий.

Первая авария случилась 16 декабря в 8:05 напротив дома № 103а на улице Луначарского. Человек, управлявший автомобилем неустановленной марки, допустил наезд 12-летнюю девочку и уехал. Ребенок травмирован.

Второе ДТП имело место 15 декабря в 15:50 напротив дома № 55 на улице Мира. Там неизвестный водитель сбил двух пешеходов и поспешил оставить место аварии. Пострадавшие также получили телесные повреждения.

«Убедительно просим очевидцев данных происшествий позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - обратились к горожанам в отделении пропаганды.

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Гость|28.12.2019 13:11|

А зачем в Пензе мусара?????

Гость|28.12.2019 13:13|

ГИБДД в Пензе нет!

Гость|28.12.2019 13:14|

В Пензе повсеместно массовые нарушения ПДД! Проезд на красный, парковка на тротуаре и т.д это уже обыденное явление!

Гость|28.12.2019 13:16|

Гость писал(a):

А зачем в Пензе мусара
чтобы ты, говно, завершил свою жизнь на зоне

Гость|28.12.2019 13:27|

Хотелось бы видеть почаще автоинспекторов. Их будто нет. Пешеходам и жителям города их работа не видна. Водители беспределят и никто им не перпятствует.

Гость|28.12.2019 13:31|

Гость писал(a):

чтобы ты, говно, завершил свою жизнь на зоне
Опа, мусор в онлайн вышел!) Мусор, а ты думаешь, что просто так отделаешься? А вот хрен тебе, тебя свои же подставят, или грамотные люди на тебя в прокуратуру заяву кинут, и будешь ты, мусор, сидеть в красной утке, а потом тебя сосед прикобанит, мусор)))))))

Гость|28.12.2019 13:39|

мусор на интернет помойке, по-моему всё логично...

Гость|28.12.2019 13:59|

penzainform.ru писал(a):

Первая авария случилась 16 декабря в 8:05 напротив дома № 103а на улице Луначарского. Человек, управлявший автомобилем неустановленной марки, допустил наезд 12-летнюю девочку и уехал. Ребенок травмирован.
По традиции на пешеходном переходе,хорошо что скорой ехать минуты 2-3.

penzainform.ru писал(a):

Второе ДТП имело место 15 декабря в 15:50 напротив дома № 55 на улице Мира. Там неизвестный водитель сбил двух пешеходов и поспешил оставить место аварии. Пострадавшие также получили телесные повреждения.
Аналогично,на пешеходном переходе. Охота на пешеходов продолжается.

Гость|28.12.2019 14:00|

Гость писал(a):

ГИБДД в Пензе нет!
Почему это? Вчера вечером в Арбекове(-о) на каждом перекрёстке стояли, акция "свежее дыхание"

Гость|28.12.2019 14:04|

Гость писал(a):

Гость|28.12.2019 14:00|

Гость писал(a):

ГИБДД в Пензе нет!

Почему это? Вчера вечером в Арбекове(-о) на каждом перекрёстке стояли, акция "свежее дыхание"

Это самое главное в их работе. Теперь до 10 января будут нюхать

Гость|28.12.2019 14:04|

Сволочи какие эти водители！ Лишить прав пожизненно, когда поймают！ Если они （водители）так поступают, то для общества эти люди потеряны. Надеюсь, что все им и их семьям вернется бумерангом！

Гость|28.12.2019 14:09|

Гость писал(a):

Гость|28.12.2019 13:39|

мусор на интернет помойке, по-моему всё логично...

...братаны, 2-мя рублями не богаты!?...

Имя: Гость
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