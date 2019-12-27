27.12.2019 | 10:41

В распоряжении редакции портала PenzaInform.ru появилось видео с места смертельной аварии, случившейся на трассе М5 «Урал» на границе областного центра и Бессоновского района, у поворота на Восточное кладбище.

Утром в пятницу, 27 декабря, там столкнулись два автомобиля - «Газель» и иномарка, после чего первый загорелся. На месте уже работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

«Е-мое, вот это размесило! Там жертвы. Женщина насмерть. Легковушка в хлам, у водителя вся голова расколота, тоже насмерть, скорее всего», - рассказал мужчина.

Официальной информации от ГИБДД пока нет.