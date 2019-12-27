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Происшествия | Видео: очевидцы сообщили о двух погибших в аварии под Пензой

27.12.2019|10:41
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В распоряжении редакции портала PenzaInform.ru появилось видео с места смертельной аварии, случившейся на трассе М5 «Урал» на границе областного центра и Бессоновского района, у поворота на Восточное кладбище.

Утром в пятницу, 27 декабря, там столкнулись два автомобиля - «Газель» и иномарка, после чего первый загорелся. На месте уже работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

«Е-мое, вот это размесило! Там жертвы. Женщина насмерть. Легковушка в хлам, у водителя вся голова расколота, тоже насмерть, скорее всего», - рассказал мужчина.

Официальной информации от ГИБДД пока нет.

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Гость|27.12.2019 10:54|

С автовокзала ГАЗель?

Гость|27.12.2019 10:58|

Где вы тут десятку увидели?

Гость|27.12.2019 11:06|

Молодцы, исправили.

Гость|27.12.2019 11:19|

penzainform.ru писал(a):

а трассе М5 «Урал» на границе областного центра и Бессоновского района, у поворота на Восточное кладбище.
там постоянно гибнут люди, но никто не хочет ничего менять.

Гость|27.12.2019 11:29|

Какой ужас...

Гость|27.12.2019 12:06|

Гость писал(a):

Пересадить всех на общественный транспорт. Правильно ставят вопрос в МВД.
Себя они тоже на общественный транспорт пересадят или это только рабов касается? Говорить легко, кто будет делать хотя бы немного, хотя бы часть своих служебных обязанностей!!!

Гость|27.12.2019 12:13|

Разметка у этого поворота наидебильнейшая. Сужение внезапное. Кто часто проезжает это место, тот знает.

Гость|27.12.2019 12:19|

Гость писал(a):

Разметка у этого поворота наидебильнейшая. Сужение внезапное. Кто часто проезжает это место, тот знает.
И на встречке на этом участке нано какие-то меры принять, чтобы водители были внимательней.

Гость|27.12.2019 12:21|

Гость писал(a):

на этом участке нано

Да наНо, а правили ПДД для кого написаны?

Имя: Гость
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