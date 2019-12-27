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Происшествия | В Пензе выясняют причины страшного ДТП рядом с Восточным кладбищем

27.12.2019|16:12
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Рядом с Восточным кладбищем оборвалось сразу несколько человеческих жизней.

Кадры, опубликованные в интернете, были сняты очевидцами жуткой аварии, произошедшей недалеко от Чемодановки. На обочине дороги пассажирская «Газель» полыхала так, что люди боялись к ней приближаться.

Позже выяснится, что в момент столкновения в салоне отечественного микроавтобуса находились двое. Женщина погибла на месте, водителя в тяжелом состоянии отправили в больницу.

Трагедия унесла жизнь еще одного человека. Шансов выжить в груде искореженного металла у молодого парня, сидевшего за рулем синей иномарки, практически не было. Сильнейший удар пришелся в левую сторону Kia. Бездыханное тело извлекали спасатели.

Движение по участку федеральной трассы временно было затруднено.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Им предстоит выяснить, что послужило причиной страшного ДТП, в котором погибли люди. Дорожные условия были близки к идеальным: сухая широкая проезжая часть и прекрасная видимость. В качестве основных версий рассматриваются техническая неисправность и человеческий фактор.

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Гость|27.12.2019 18:53|

устроить тех. осмотр - всем !! без исключения....

Гость|27.12.2019 19:16|

Гость писал(a):

устроить тех. осмотр - всем !! без исключения....
вот бы тебе осмотр психиатром устроить

Гость|27.12.2019 19:50|

Причина одна: дело было не в бобине - долболещ сидел в кабине

Гость|27.12.2019 19:58|

Как много сегодня пожаров, аварий, пострадавших.

Имя: Гость
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