27.12.2019 | 16:21

Обстоятельства гибели 39-летнего рабочего, опиливавшего деревья, выясняют следователи.

Трагедия произошла в четверг, 26 декабря. По данным следствия, двое мужчин работали на улице Аустрина в Пензе. Они находились на высоте не менее 10 м в монтажной корзине. Люлька была прикреплена к стреле крана-манипулятора, установленного на КамАЗе.

Спецтехника принадлежит одному из обществ с ограниченной ответственностью. Из-за ненадлежащего обслуживания КамАЗа кран-манипулятор, допущенный к работе, оказался неисправным: металл, изъеденный коррозией, пошел трещинами.

«Произошел обрыв в месте соединения монтажной корзины со стрелой манипулятора. В результате падения люльки 39-летний потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Еще один, 27-летний, мужчина был госпитализирован с травмами головы, руки и ног», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Расследование уголовного дела продолжается.