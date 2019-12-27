Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|27 дек 2019|17:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
  69.80  |  $  62.75

Происшествия | В Пензе люлька с рабочими рухнула с высоты из-за неисправности крана

27.12.2019|16:21
Печать

Обстоятельства гибели 39-летнего рабочего, опиливавшего деревья, выясняют следователи.

Трагедия произошла в четверг, 26 декабря. По данным следствия, двое мужчин работали на улице Аустрина в Пензе. Они находились на высоте не менее 10 м в монтажной корзине. Люлька была прикреплена к стреле крана-манипулятора, установленного на КамАЗе.

Спецтехника принадлежит одному из обществ с ограниченной ответственностью. Из-за ненадлежащего обслуживания КамАЗа кран-манипулятор, допущенный к работе, оказался неисправным: металл, изъеденный коррозией, пошел трещинами.

«Произошел обрыв в месте соединения монтажной корзины со стрелой манипулятора. В результате падения люльки 39-летний потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Еще один, 27-летний, мужчина был госпитализирован с травмами головы, руки и ног», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник — фото penza.sledcom.ru
0
0
0
0
 
Гость|27.12.2019 16:33|

всё советское изнашивается люди гибнут а ЕДИНАЯ РОССИЯбалдеет.

Гость|27.12.2019 16:35|

Прорыв!

Гость|27.12.2019 16:46|

Гость писал(a):

"новый год без Владимира"
Как это? Без батюшки-царя!? Ты в своём уме?

Гость|27.12.2019 16:48|

эту петицию чистят...сравнивали по дням, количество голосов меняется в меньшую сторону

Гость|27.12.2019 16:51|

Гость писал(a):

эту петицию чистят...сравнивали по дням,
Петицию чистят не по дням, а по часам,а теперь поминутно срезают до 25 голосов. Делай обновление страницы и все видно как счетчик начинает отсчет с меньшей цифры.

Гость|27.12.2019 16:52|

Чисть не чисть, а бельмо на глазу, вон оно.

Гость|27.12.2019 16:53|

Мы живём в уникальной стране где нет ничего настоящего: хоккей с участием Путина - показуха, открытие моста - показуха, открытие трассы - показуха, обещания перед выборами - враньё, после выборов - враньё, обращение в новый год - враньё, елки - искуственные, а колбасу с удовольствием едят вегетарианцы, потому что в ней мяса-то нет. Все фальшивка. И населению это порядком надоело. Шансов, что Путин повторит слова своего предшественника и сам уйдет восвояси - нет. Поэтому народ в сети начал собирать подписи под обращением к президенту, чтобы в этом году он не записывал обращение к народу. Простите за каламбур.

"Господин Президент, в преддверии светлого праздника Нового года хочется сказать - мы устали. Ваша персона ассоциируется с обнищанием, ограничением прав и свобод нас, граждан РФ, бесконечной ложью, безмерным воровством, и безнаканностью членов установленной Вами вертикали власти", - сказано в тексте петиции на сайте change.org

В обращении к президенту автор просит Путина "уйти хотя бы на одну ночь", и не записывать обращение к народу, не появляться перед боем курантов, и не портить людям праздник.

Понимая, что скорее всего эта петиция даже не дойдет до адресата, пользователи призывают дружно оценить дизлайками запись обращения на Ютьюбе и, по возможности не смотреть ее по каналам. Все равно ни слова правды там не будет. Но как быть без боя курантов, никто не сказал.

На момент написания текста петицию уже подписали больше 21 тысячи человек.

Ссылку здесь вставлять нельзя, поэтому набери в поисковике "новый год без Владимира".

С наступающим.

Гость|27.12.2019 16:53|

penzainform.ru писал(a):

с ограниченной ответственностью.
Так что никто не ответит за это.

Гость|27.12.2019 16:54|

Гость писал(a):

Чисть не чисть, а бельмо на глазу, вон оно.
Вот и тут сикушка чистит, посмотри сколько времени пост продержится.

Гость|27.12.2019 16:55|

Гость писал(a):

Так что никто не ответит за это.
Сказано же ответственность ограничена)))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте