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Происшествия | ГИБДД: На дублере Окружной Audi загорелся после ДТП с SsangYong

27.12.2019|15:04
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В ГИБДД прокомментировали аварию, произошедшую на пересечении улицы Зеленодольской и дублера Окружной в пятницу, 27 декабря.

Предварительно установлено, что в 12:45 там столкнулись автомобили SsangYong с 60-летним водителем и Audi A4, которым управлял 39-летний мужчина.

После удара Audi загорелся и врезался в световую опору.

«Водитель данного автомобиля был доставлен в медицинское учреждение с телесными повреждениями. По факту аварии проводится проверка», - сообщили редакции портала «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД УМВД России.

В этот же день на трассе М5 в результате столкновения с автомобилем Kia загорелась «Газель». Водитель Kia и пассажирка ГАЗа от полученных травм скончались на месте. Мужчину, управлявшего «Газелью», доставили в больницу с травмами.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|27.12.2019 15:14|

А чего столько возгораний автомобилей за последние сутки? Пожарники перестали молится иконке неопалимой купины и ушли готовится к новому году?

Гость|27.12.2019 15:15|

Колхозное ГБО

Гость|27.12.2019 15:22|

Во во,понаставят гбо и автозапуски,либо электрика не выдерживает либо экономия в виде газа.Усикиваюсь с автозапуска,как будто живем в Арктике,все нежные стали,мерзнуть.

Гость|27.12.2019 15:28|

Гость писал(a):

А чего столько возгораний автомобилей за последние сутки?
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Гость|27.12.2019 16:50|

Ух какая мордва дикая. Накануне праздника особенно еще больше шизеет.

Имя: Гость
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