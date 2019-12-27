27.12.2019 | 15:04

В ГИБДД прокомментировали аварию, произошедшую на пересечении улицы Зеленодольской и дублера Окружной в пятницу, 27 декабря.

Предварительно установлено, что в 12:45 там столкнулись автомобили SsangYong с 60-летним водителем и Audi A4, которым управлял 39-летний мужчина.

После удара Audi загорелся и врезался в световую опору.

«Водитель данного автомобиля был доставлен в медицинское учреждение с телесными повреждениями. По факту аварии проводится проверка», - сообщили редакции портала «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД УМВД России.

В этот же день на трассе М5 в результате столкновения с автомобилем Kia загорелась «Газель». Водитель Kia и пассажирка ГАЗа от полученных травм скончались на месте. Мужчину, управлявшего «Газелью», доставили в больницу с травмами.