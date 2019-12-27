27.12.2019 | 09:30

В Пензе проводится проверка по факту трагического инцидента, произошедшего на улице Аустрина в четверг, 26 декабря.

«В 15:24 в отдел полиции № 2 УМВД России по г. Пензе поступило сообщение, что на улице Аустрина при выполнении работ по опиливанию деревьев произошел отрыв люльки манипулятора, поднятой на высоту вместе с рабочими», - уточнили в пресс-службе областного управления МВД.

В результате один из рабочих, 39-летний житель Пензы, погиб на месте. Второго, жителя Никольского района в возрасте 27 лет, госпитализировали.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - резюмировали представители УМВД.