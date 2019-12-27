Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|27 дек 2019|10:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
  69.80  |  $  62.75

Происшествия | 39-летний рабочий из Пензы погиб при опиливании деревьев на Аустрина

27.12.2019|09:30
Печать

В Пензе проводится проверка по факту трагического инцидента, произошедшего на улице Аустрина в четверг, 26 декабря.

«В 15:24 в отдел полиции № 2 УМВД России по г. Пензе поступило сообщение, что на улице Аустрина при выполнении работ по опиливанию деревьев произошел отрыв люльки манипулятора, поднятой на высоту вместе с рабочими», - уточнили в пресс-службе областного управления МВД.

В результате один из рабочих, 39-летний житель Пензы, погиб на месте. Второго, жителя Никольского района в возрасте 27 лет, госпитализировали.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - резюмировали представители УМВД.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|27.12.2019 10:06|

Сейчас выйдет какой-нибудь дирехтар технический и скажет, что обход люлек был полвосьмого утром и все было прекрасно. А потом произошел несчастный случай, коммуняки виноваты - не предусмотрели момент износа оборудования.

Гость|27.12.2019 10:12|

penzainform.ru писал(a):

произошел отрыв люльки манипулятора, поднятой на высоту вместе с рабочими
Парашюты надо выдавать, страховочные.

Гость|27.12.2019 10:14|

Гость писал(a):

коммуняки виноваты
Да-да, Сам тоже сказал, что все беды в стране от коммунистического прошлого.

Гость|27.12.2019 10:18|

penzainform.ru писал(a):

при выполнении работ по опиливанию деревьев
Тракторист виноват, не следил за оборудованием, все на авось. Теперь посодЮт и мильен стребуют за потерю кормильца. Никольский что делал в Пензе или дома дел мало?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте