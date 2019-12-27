В Пензе проводится проверка по факту трагического инцидента, произошедшего на улице Аустрина в четверг, 26 декабря.
«В 15:24 в отдел полиции № 2 УМВД России по г. Пензе поступило сообщение, что на улице Аустрина при выполнении работ по опиливанию деревьев произошел отрыв люльки манипулятора, поднятой на высоту вместе с рабочими», - уточнили в пресс-службе областного управления МВД.
В результате один из рабочих, 39-летний житель Пензы, погиб на месте. Второго, жителя Никольского района в возрасте 27 лет, госпитализировали.
«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - резюмировали представители УМВД.
Сейчас выйдет какой-нибудь дирехтар технический и скажет, что обход люлек был полвосьмого утром и все было прекрасно. А потом произошел несчастный случай, коммуняки виноваты - не предусмотрели момент износа оборудования.