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Происшествия | 22-летняя зареченка хотела проскочить на желтый и устроила двойное ДТП

26.12.2019|14:33
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В Заречном суд разобрал дело 22-летней автолюбительницы, признав ее виновницей столкновения сразу трех автомобилей.

ДТП произошло поздно вечером 29 ноября у дома № 47 на улице Ленина. Как объяснила автоледи судьям, она, подъезжая на Chevrolet Aveo по улице Строителей к перекрестку с Ленина, не обратила внимания на мигающий желтый сигнал светофора и продолжила движение с прежней скоростью.

Внезапно девушка заметила едущий справа автомобиль. Она применила экстренное торможение, однако столкновения с Kia Cerato избежать не удалось. В свою очередь Kia по инерции врезался в ВАЗ-2105, стоявший на перекрестке с другой стороны. «Пятерка» уступала дорогу машинам, двигавшимся по главной дороге.

В аварии пострадал пассажир Kia - он получил сотрясение головного мозга и ушиб головы. Меру наказания виновницы происшествия мужчина оставил на усмотрение суда.

Она полностью признала свою вину. В итоге суд лишил горожанку водительских прав на 1 год, сообщает портал «Заречье сегодня».

Источник — фото zarpressa.ru
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Гость|26.12.2019 14:45|

Вообще непонятно, как она получила права. Все проблемы из-за баб блин.

Гость|26.12.2019 14:48|

penzainform.ru писал(a):

Внезапно девушка заметила едущий справа автомобиль. Она применила экстренное торможение
Умничка, про помеху справа знает и понимает

Гость|26.12.2019 15:00|

penzainform.ru писал(a):

Внезапно девушка заметила едущий справа автомобиль. Она применила экстренное торможение,
Может не тормозила и не подставила бы свое авто для ДТП. Внезапно увидела??? О чем думала подъезжая к перекрестку? Виноваты оба не виновен только жигулист который стоял.

Имя: Гость
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