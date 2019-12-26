26.12.2019 | 14:33

В Заречном суд разобрал дело 22-летней автолюбительницы, признав ее виновницей столкновения сразу трех автомобилей.

ДТП произошло поздно вечером 29 ноября у дома № 47 на улице Ленина. Как объяснила автоледи судьям, она, подъезжая на Chevrolet Aveo по улице Строителей к перекрестку с Ленина, не обратила внимания на мигающий желтый сигнал светофора и продолжила движение с прежней скоростью.

Внезапно девушка заметила едущий справа автомобиль. Она применила экстренное торможение, однако столкновения с Kia Cerato избежать не удалось. В свою очередь Kia по инерции врезался в ВАЗ-2105, стоявший на перекрестке с другой стороны. «Пятерка» уступала дорогу машинам, двигавшимся по главной дороге.

В аварии пострадал пассажир Kia - он получил сотрясение головного мозга и ушиб головы. Меру наказания виновницы происшествия мужчина оставил на усмотрение суда.

Она полностью признала свою вину. В итоге суд лишил горожанку водительских прав на 1 год, сообщает портал «Заречье сегодня».