24.12.2019 | 08:33

Опасный маневр неизвестного пензенского водителя попал на камеру видеорегистратора. Запись опубликовали в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в понедельник, 23 декабря, на улице Бекешской в Пензе. На видео запечатлено, как Renault Logan выезжает с парковки магазина на середину проезжей части. После этого машина берет правее, а затем неожиданно пытается развернуться, подставляя крыло под удар.

В это время по левой полосе едет автомобиль, на котором установлен видеорегистратор. Его водитель, чтобы избежать столкновения, выезжает на встречную полосу.

Пензенцы дружно раскритиковали водителя «Логана».

«Он даже и не пытался убедиться в безопасности маневра», - констатировал один из интернет-пользователей.

«Куда нужно было деваться автору? Перепрыгнуть его, когда он едет одновременно по двум полосам?» - возмутился другой.

Правда, решение второго водителя пензенцы также сочли неверным.

«По-человечески да, ушел от ДТП. А по ПДД надо бить, а в данном случае грубое нарушение», - написал еще один пензенец.

Другой участник группы вспомнил похожий инцидент, произошедший на трассе «Урал».

«Это девушка на красной машине с М5 сменила авто», - пошутил он.