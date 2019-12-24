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Происшествия | Маневр водителя Renault Logan едва не привел к ДТП на Бекешской

24.12.2019|08:33
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Опасный маневр неизвестного пензенского водителя попал на камеру видеорегистратора. Запись опубликовали в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в понедельник, 23 декабря, на улице Бекешской в Пензе. На видео запечатлено, как Renault Logan выезжает с парковки магазина на середину проезжей части. После этого машина берет правее, а затем неожиданно пытается развернуться, подставляя крыло под удар.

В это время по левой полосе едет автомобиль, на котором установлен видеорегистратор. Его водитель, чтобы избежать столкновения, выезжает на встречную полосу.

Пензенцы дружно раскритиковали водителя «Логана».

«Он даже и не пытался убедиться в безопасности маневра», - констатировал один из интернет-пользователей.

«Куда нужно было деваться автору? Перепрыгнуть его, когда он едет одновременно по двум полосам?» - возмутился другой.

Правда, решение второго водителя пензенцы также сочли неверным.

«По-человечески да, ушел от ДТП. А по ПДД надо бить, а в данном случае грубое нарушение», - написал еще один пензенец.

Другой участник группы вспомнил похожий инцидент, произошедший на трассе «Урал».

«Это девушка на красной машине с М5 сменила авто», - пошутил он.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость|24.12.2019 09:03|

penzainform.ru писал(a):

«По-человечески да, ушел от ДТП. А по ПДД надо бить,
И "кижеватовский" штраф выписал бы по ПДД, навряд ли рассмотрел это по-человечески.

Гость|24.12.2019 09:08|

Да, по ПДД нужно бить, а то в случае жертв в тюрьму поедешь...

Гость|24.12.2019 09:34|

Выезд на встречку автора является случаем крайней необходимости, предусмотрен Кодексом об административных правонарушениях. Была опасность, а устранить ее другими средствами не могла. Причиненный вред менее значительный, вернее его нет. Кто тут советует бить, а по сути "убивать", задумайтесь... ДТП надо избегать любыми путями.

Гость|24.12.2019 09:40|

Гость писал(a):

по ПДД нужно бить
Ага, а потом выяснится, что у виновника нет ОСАГО, он официально не работает, машина ему не принадлежит и во всех его проблемах виноваты другие.

Гость|24.12.2019 09:48|

Пензаинформ, сколько раз вы еще будет нарушать закон о СМИ, используя откровенный мат в своих репортажах?

Гость|24.12.2019 09:52|

Гость писал(a):

Кто тут советует бить, а по сути "убивать", задумайтесь.
На это пока даже конституционный суд РФ не дал ответ.

Имя: Гость
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