23.12.2019 | 10:09

Сотрудники управлений ГИБДД и МЧС прокомментировали аварию, произошедшую на Бугровке в Пензе в ночь с 22 на 23 декабря.

По предварительным данным, в 23:30 напротив дома № 104 на Большой Арбековской улице столкнулись «Лада-Приора» (личность водителя пока не установлена) и ВАЗ-2114, за рулем которого находился 41-летний водитель. Пассажиры оказались заблокированы.

На место ДТП выехали представители спецслужб. Сотрудники МЧС стабилизировали транспортные средства и отключили аккумуляторы, а представители регионального пожарно-спасательного центра с помощью гидравлического инструмента вызволили из покореженных конструкций трех человек, после чего передали их врачам скорой.

Две пассажирки ВАЗ-2114 (женщины в возрасте 66 и 62 лет) были доставлены в больницу, третью (69-летнюю) отпустили домой после оказания медицинской помощи.

Кроме того, травмы получил 21-летний пассажир «Приоры», ему госпитализация не потребовалась.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудниками полиции принимаются меры по установлению личности водителя и его задержанию», - сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Ранее очевидцы отмечали, что водитель «Приоры» скрылся с места ДТП, оставив своего пострадавшего пассажира в закрытом салоне.