Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|23 дек 2019|10:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  69.28  |  $  62.57

Происшествия | В Пензе ищут водителя «Приоры», скрывшегося с места ДТП на Бугровке

23.12.2019|10:09
Печать

Сотрудники управлений ГИБДД и МЧС прокомментировали аварию, произошедшую на Бугровке в Пензе в ночь с 22 на 23 декабря.

По предварительным данным, в 23:30 напротив дома № 104 на Большой Арбековской улице столкнулись «Лада-Приора» (личность водителя пока не установлена) и ВАЗ-2114, за рулем которого находился 41-летний водитель. Пассажиры оказались заблокированы.

На место ДТП выехали представители спецслужб. Сотрудники МЧС стабилизировали транспортные средства и отключили аккумуляторы, а представители регионального пожарно-спасательного центра с помощью гидравлического инструмента вызволили из покореженных конструкций трех человек, после чего передали их врачам скорой.

Две пассажирки ВАЗ-2114 (женщины в возрасте 66 и 62 лет) были доставлены в больницу, третью (69-летнюю) отпустили домой после оказания медицинской помощи.

Кроме того, травмы получил 21-летний пассажир «Приоры», ему госпитализация не потребовалась.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудниками полиции принимаются меры по установлению личности водителя и его задержанию», - сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Ранее очевидцы отмечали, что водитель «Приоры» скрылся с места ДТП, оставив своего пострадавшего пассажира в закрытом салоне.

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|23.12.2019 10:28|

Очередной алкаш с прийорой головного мозга по средствам срамного тазобрака добрался до дороги !

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте