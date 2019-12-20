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Происшествия | В Шемышейке грибник пытался пройти в здание суда с патроном

20.12.2019|08:39
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Приставы Шемышейского района вновь предотвратили попытку пронести в здание местного суда запрещенный предмет.

О похожем инциденте сообщалось в начале декабря. 50-летний мужчина пришел на заседание по гражданскому делу, имея в кармане перочинный нож с длиной лезвия 6 см. Поскольку ножи включены в список предметов, запрещенных к проносу в здания судов, на мужчину составили административный протокол.

Спустя менее чем две недели аналогичное нарушение допустил его брат. Он пришел в суд с патроном.

«Объяснение было более чем странным. Якобы мужчина ходил по грибы и нашел патрон. На всякий случай он положил предмет в сумку, где тот был благополучно забыт», - рассказали представители регионального управления ФССП.

Судебные приставы Шемышейского районного отдела нашли патрон. В отношении гражданина составили протокол. Ему грозит штраф в размере от 500 до 1 000 рублей.

«УФССП России по Пензенской области напоминает гражданам о необходимости перед посещением зданий судов ознакомиться со списком запрещенных к проносу предметов и проверить на наличие таковых свои личные вещи», - подчеркнули в ведомстве.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|20.12.2019 09:34|

Не хочет ли кто-то показать свою работу?

Гость|20.12.2019 09:49|

Так скоро громко пукнуть,за выстрел считать можно.

Гость|20.12.2019 09:50|

Нормальное объяснение. Просто давно известно, что в приставы нормальные люди не идут работать, там один имбецилы наподобие Витька Золотова.

Имя: Гость
Комментарий:

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