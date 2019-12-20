20.12.2019 | 19:03

В Пензе под колеса легкового автомобиля попал пятилетний ребенок. Напротив дома № 6 на улице Урицкого водитель «Лады-Гранты», мужчина 1954 года рождения, совершил наезд на мальчика.

«В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. По данному факту проводится проверка», - сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД по г. Пензе Юлия Филатова.

Известно, что жизни ребенка ничего не угрожает. В ходе расследования ДТП предстоит установить степень вины водителя легковушки, а также причину возможного нарушения им правил дорожного движения.