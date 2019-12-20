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Происшествия | В Пензе жизни попавшего под машину ребенка ничего не угрожает

20.12.2019|19:03
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В Пензе под колеса легкового автомобиля попал пятилетний ребенок. Напротив дома № 6 на улице Урицкого водитель «Лады-Гранты», мужчина 1954 года рождения, совершил наезд на мальчика.

«В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. По данному факту проводится проверка», - сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД по г. Пензе Юлия Филатова.

Известно, что жизни ребенка ничего не угрожает. В ходе расследования ДТП предстоит установить степень вины водителя легковушки, а также причину возможного нарушения им правил дорожного движения.

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Гость|20.12.2019 19:53|

1-2 наезда в день на пешеходных переходах стало нормой для нашего городка. Губернатор не может или не хочет заставить работать ГИБДД в этом направлении? Создаётся впечатление,что выполняется дикий план по наездам на людей? Нужно много смертей и желательно детских?

Гость|20.12.2019 20:14|

penzainform.ru писал(a):

попал пятилетний ребенок
А что он там один делал на проезжей части?

Гость|20.12.2019 20:26|

Гость писал(a):

попал пятилетний ребенок

А что он там один делал на проезжей части?

Он, как вы пишите один, был не на проезжей части, а НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ!! Вы поняли разницу?

Имя: Гость
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