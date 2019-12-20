В Пензе под колеса легкового автомобиля попал пятилетний ребенок. Напротив дома № 6 на улице Урицкого водитель «Лады-Гранты», мужчина 1954 года рождения, совершил наезд на мальчика.
«В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. По данному факту проводится проверка», - сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД по г. Пензе Юлия Филатова.
Известно, что жизни ребенка ничего не угрожает. В ходе расследования ДТП предстоит установить степень вины водителя легковушки, а также причину возможного нарушения им правил дорожного движения.
1-2 наезда в день на пешеходных переходах стало нормой для нашего городка. Губернатор не может или не хочет заставить работать ГИБДД в этом направлении? Создаётся впечатление,что выполняется дикий план по наездам на людей? Нужно много смертей и желательно детских?