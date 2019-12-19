19.12.2019 | 17:21

Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте, тем не менее следствие установило и вину человека, управлявшего автомобилем. ДТП случилось в марте 2019-го на улице Глазунова.

«Водитель пытался избежать наезда на пешехода и осуществил опасный и не предусмотренный правилами дорожного движения маневр - выезд на полосу встречного движения, где и совершил наезд. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью», - сообщил следователь отдела по расследованию ДТП СУ УМВД РФ по Пензенской области Владислав Комаров.

При медицинском освидетельствовании мужчины выяснилось, что в момент ДТП он был в состоянии опьянения.

«В его организме были обнаружены барбитураты. Гражданин пояснил, что незадолго до происшествия употребил лекарственные средства от давления, хотя в инструкции к данному препарату указано, что после его употребления управлять транспортными средствами запрещается», - пояснил Владислав Комаров.

Водитель свою вину признал полностью. Его судьбу решит суд.