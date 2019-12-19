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Происшествия | В Пензе расследовали мартовское ДТП с выбежавшим на дорогу ребенком

19.12.2019|17:21
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Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте, тем не менее следствие установило и вину человека, управлявшего автомобилем. ДТП случилось в марте 2019-го на улице Глазунова.

«Водитель пытался избежать наезда на пешехода и осуществил опасный и не предусмотренный правилами дорожного движения маневр - выезд на полосу встречного движения, где и совершил наезд. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью», - сообщил следователь отдела по расследованию ДТП СУ УМВД РФ по Пензенской области Владислав Комаров.

При медицинском освидетельствовании мужчины выяснилось, что в момент ДТП он был в состоянии опьянения.

«В его организме были обнаружены барбитураты. Гражданин пояснил, что незадолго до происшествия употребил лекарственные средства от давления, хотя в инструкции к данному препарату указано, что после его употребления управлять транспортными средствами запрещается», - пояснил Владислав Комаров.

Водитель свою вину признал полностью. Его судьбу решит суд.

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Гость|19.12.2019 19:24|

penzainform.ru писал(a):

осуществил опасный и не предусмотренный правилами дорожного движения маневр - выезд на полосу встречного движения,
Закон против психологии человека - доказано, психологами, спортсменами, каскадерами, в данной ситуации люди, не с тормозной психикой, поведут себя также. Даже вот этот penzainform.ru писал(a):
следователь отдела по расследованию ДТП СУ УМВД РФ по Пензенской области Владислав Комаров.
А в данный момент он говоря откровенно - врёт. Так что опьянение - не следствие случившегося.

Гость|19.12.2019 19:31|

Чувак не виноват, он спас жизнь дебилу тот специально побежал. Правосудие судит за таблеточное опьянение?

Гость|19.12.2019 19:32|

Спиногрыз попытался покончить жизнь самоубийством и поломал жизнь человеку, имеющего проблемы со здоровьем (давление).

Водитель пытался уйти от столкновения - в итоге пришел к бутылке.

Имя: Гость
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