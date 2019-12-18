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Происшествия | В Заречном на складе сгорела тара с продукцией

18.12.2019|11:27
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Во вторник, 17 декабря, на улице Индустриальной в Заречном загорелся склад. Сигнал об этом поступил на пульт дежурного МЧС около 11:00.

На место происшествия незамедлительно выехали 14 человек личного состава на 5 спецавтомобилях. Прибыв по адресу, пожарные обнаружили, что на складе открытым огнем горит тара с продукцией, и пламя угрожает распространиться на соседние помещения.

«Благодаря действиям пожарных возгорание развития не получило. В помещении склада уничтожена тара с продукцией на площади 5 квадратных метров, закопчены стены и потолок помещения. Людей на момент пожара на складе не было, эвакуация не потребовалась», - рассказала ИА «ПензаИнформ» начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФПС № 22 МЧС России Светлана Стульникова.

По предварительной версии, возгорание могло начаться из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. Окончательную причину назовут специалисты после завершения проверки.

В декабре 2018 года в Заречном при пожаре в складском помещении магазина пиротехники на улице Мира погиб 21-летний молодой человек.

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Гость|18.12.2019 11:41|

Почему не продукция с тарой? тара дороже?

Гость|18.12.2019 11:57|

что за продукция можно написать? или г..о как обычно

Имя: Гость
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