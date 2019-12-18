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Происшествия | На ул. Краснова Renault врезался в ВАЗ и сбил пешехода на тротуаре

18.12.2019|11:03
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Утром в среду, 18 декабря, на улице Краснова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей и пешехода.

По предварительным данным, в 7:40 напротив дома № 56 столкнулись Renault, которым управлял 24-летний молодой человек, и ВАЗ-2114 с 36-летней женщиной за рулем.

После удара Renault вынесло на тротуар, и машина сбила с ног шедшего по дорожке 66-летнего пенсионера. Мужчина получил травмы, но после осмотра медиками на месте происшествия был отпущен.

«По факту аварии проводится проверка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Источник — фото Михаила Кузьмина, vk.com/sova_penza
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Гость|18.12.2019 11:14|

И ехали вероятно тихо,знак 40.

Гость|18.12.2019 11:34|

penzainform.ru писал(a):

Renault, которым управлял 24-летний молодой человек, и ВАЗ-2114 с 36-летней женщиной за рулем.
Наоборот: "Renault, с 36-летней женщиной за рулем и ВАЗ-2114 которым управлял 24-летний молодой человек"

Имя: Гость
Комментарий:

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