18.12.2019 | 11:03

Утром в среду, 18 декабря, на улице Краснова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей и пешехода.

По предварительным данным, в 7:40 напротив дома № 56 столкнулись Renault, которым управлял 24-летний молодой человек, и ВАЗ-2114 с 36-летней женщиной за рулем.

После удара Renault вынесло на тротуар, и машина сбила с ног шедшего по дорожке 66-летнего пенсионера. Мужчина получил травмы, но после осмотра медиками на месте происшествия был отпущен.

«По факту аварии проводится проверка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.