17.12.2019 | 09:39

Утром во вторник, 17 декабря, в проезде под железнодорожными путями в районе улицы Ерик и Горбатова переулка застряла очередная фура.

Фото грузовика опубликовал очевидец происшествия в социальной сети «ВКонтакте».

«Не сильно влетел, выезжал сам задом, небольшой затор. Время 9:00», - сообщил он.

Это место, прозванное в народе мостом дураков, давно стало ловушкой для крупногабаритных транспортных средств. 10 сентября в нее попал грузовик, из-за чего образовался огромный автомобильный затор в микрорайоне Маяк.

В сентябре 2019 года заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов рассказал, что пути решения проблемы на улице Ерик ищут. В частности, один из вариантов предполагает углубление дорожного полотна в туннеле. Для этого потребуется оборудовать очистные сооружения и ливневую канализацию. Кроме того, предлагается сделать еще два прокола левее существующих. Организация, разработавшая эту схему, оценивает стоимость работ в миллиард рублей.