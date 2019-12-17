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Происшествия | В Пензе грузовик сумел освободиться из ловушки под «мостом дураков»

17.12.2019|09:39
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Утром во вторник, 17 декабря, в проезде под железнодорожными путями в районе улицы Ерик и Горбатова переулка застряла очередная фура.

Фото грузовика опубликовал очевидец происшествия в социальной сети «ВКонтакте».

«Не сильно влетел, выезжал сам задом, небольшой затор. Время 9:00», - сообщил он.

Это место, прозванное в народе мостом дураков, давно стало ловушкой для крупногабаритных транспортных средств. 10 сентября в нее попал грузовик, из-за чего образовался огромный автомобильный затор в микрорайоне Маяк.

В сентябре 2019 года заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов рассказал, что пути решения проблемы на улице Ерик ищут. В частности, один из вариантов предполагает углубление дорожного полотна в туннеле. Для этого потребуется оборудовать очистные сооружения и ливневую канализацию. Кроме того, предлагается сделать еще два прокола левее существующих. Организация, разработавшая эту схему, оценивает стоимость работ в миллиард рублей.

Источник — фото Алексея Зубкова, vk.com/sova_penza
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Гость|17.12.2019 09:53|

penzainform.ru писал(a):

в народе мостом дураков
Правильно было его назвать в честь чиновников - ленивых и не компетентных.

Гость|17.12.2019 09:54|

penzainform.ru писал(a):

Не сильно влетел, выезжал сам задом, небольшой затор
откуда там вообще затор,там мало ездят сейчас

Гость|17.12.2019 09:57|

О сколько ещё дебилов не доехало до этого моста дураков! Надо пожизненно лишать прав за это нарушение тогда поумнеют сразу.

Гость|17.12.2019 10:01|

Весь вопрос - срезать 10см старого асфальта, просто никто не хочет

Имя: Гость
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