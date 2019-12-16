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Происшествия | В Засечном молодой мужчина погиб, выпав из окна многоэтажного дома

16.12.2019|17:32
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В понедельник, 16 декабря, в селе Засечном молодой мужчина погиб, упав с высоты. Трагедия произошла на Изумрудной улице.

О случившемся в соцсети «ВКонтакте» сообщили очевидцы, поделившиеся кадрами. По их словам, погибшему было 25 лет. Он выпал из окна квартиры на восьмом этаже.

В пресс-службе регионального УМВД данную информацию подтвердили.

«Сигнал о случившемся поступил в 16:33. В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции. Они устанавливают личность погибшего и выясняют обстоятельства трагедии», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в ведомстве.

Следственный комитет начал проверку по факту смерти при падении с высоты, добавила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Евгения Воеводина.

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Гость|16.12.2019 17:38|

вот такие не сознательные граждане и пытаются портить статистику о увеличение продолжительности жизни.

Гость|16.12.2019 17:43|

Это сколько же ПФР недополучил в свой ненасытный карман?

Гость|16.12.2019 17:50|

Это не его теща выписала

Гость|16.12.2019 17:51|

Под наркотой был?

Гость|16.12.2019 17:51|

Сразу про ПФр.. Он может и не работал официально вовсе. А если у этого суицидника дите есть, то оно от государства за твой счёт пенсию по потере кормильца получит

Гость|16.12.2019 18:06|

Гость писал(a):

Под наркотой был?
Под снюсами

Гость|16.12.2019 18:19|

наш Икар ((((

Гость|16.12.2019 18:21|

Гость писал(a):

Сразу про ПФр.. Он может и не работал официально вовсе. А если у этого суицидника дите есть, то оно от государства за твой счёт пенсию по потере кормильца получит
По какой ещё потере кормильца? Он че при исполнении служебных обязанностей погиб? Что ты несёшь?

Гость|16.12.2019 18:34|

То.

Гость|16.12.2019 18:36|

А где в Засечном Изумрудная улица?

Гость|16.12.2019 18:41|

"

По какой ещё потере кормильца? Он че при исполнении служебных обязанностей погиб? Что ты несёшь?

Я несу, что знаю. А вот ты раз не знаешь, не вылезай. Детям умершего до 18 лет положена пенсия. А если очно учится, то до 23 лет, если установлено иждивение. И вот тем детям, у которых умершие в ПФР взносы не отчисляли, получаю государственную пенсию. Слыхал о такой??

Гость|16.12.2019 18:43|

При исполнении погибшие - это уже из другой оперы, не путай. Спасибо можешь не говорить.

Гость|16.12.2019 18:44|

О как! Что плохое произошло - пишут Засечное, во всех остальных случаях - Спутник.

Гость|16.12.2019 18:46|

Иборагимкишлак

Имя: Гость
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