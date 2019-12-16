16.12.2019 | 17:32

В понедельник, 16 декабря, в селе Засечном молодой мужчина погиб, упав с высоты. Трагедия произошла на Изумрудной улице.

О случившемся в соцсети «ВКонтакте» сообщили очевидцы, поделившиеся кадрами. По их словам, погибшему было 25 лет. Он выпал из окна квартиры на восьмом этаже.

В пресс-службе регионального УМВД данную информацию подтвердили.

«Сигнал о случившемся поступил в 16:33. В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции. Они устанавливают личность погибшего и выясняют обстоятельства трагедии», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в ведомстве.

Следственный комитет начал проверку по факту смерти при падении с высоты, добавила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Евгения Воеводина.