16.12.2019 | 10:34

В понедельник, 16 декабря, в микрорайоне ГПЗ в Пензе пассажирский микроавтобус протаранил дорожное ограждение.

Видео последствий происшествия появилось в соцсети «ВКонтакте». «Улица Антонова. Напротив «Фрегата». Время 10:00», - написала выложившая ролик пензячка.

На кадрах запечатлена маршрутка, курсирующая между Пензой и Заречным. После удара металлическое ограждение смялось. Пострадали ли в ДТП люди, на данный момент не известно.

Снегопад, накрывший областной центр утром 16 декабря, обострил ситуацию на дорогах. В нескольких районах города произошли автомобильные аварии, вызвавшие заторы. Так, в Терновке, у остановки «Терновский мост», по сообщениям очевидцев, сбили пешехода. У Монумента воинской и трудовой славы столкнулись две легковушки.

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошли на улице Аустрина и рядом с магазином «Стрела» на улице Луначарского по направлению к автовокзалу. Также очевидцы сообщали о затрудненном подъеме в гору на Красной улице.