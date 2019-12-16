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Происшествия | На ул. Антонова в Пензе маршрутка протаранила дорожное ограждение

16.12.2019|10:34
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В понедельник, 16 декабря, в микрорайоне ГПЗ в Пензе пассажирский микроавтобус протаранил дорожное ограждение.

Видео последствий происшествия появилось в соцсети «ВКонтакте». «Улица Антонова. Напротив «Фрегата». Время 10:00», - написала выложившая ролик пензячка.

На кадрах запечатлена маршрутка, курсирующая между Пензой и Заречным. После удара металлическое ограждение смялось. Пострадали ли в ДТП люди, на данный момент не известно.

Снегопад, накрывший областной центр утром 16 декабря, обострил ситуацию на дорогах. В нескольких районах города произошли автомобильные аварии, вызвавшие заторы. Так, в Терновке, у остановки «Терновский мост», по сообщениям очевидцев, сбили пешехода. У Монумента воинской и трудовой славы столкнулись две легковушки.

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошли на улице Аустрина и рядом с магазином «Стрела» на улице Луначарского по направлению к автовокзалу. Также очевидцы сообщали о затрудненном подъеме в гору на Красной улице.

Источник — видео Кристины Залещиковой, vk.com/sova_penza
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Гость|16.12.2019 10:57|

Не надо ставить заборы где попало.

Гость|16.12.2019 10:59|

Гость писал(a):

Не надо ставить заборы где попало.
При чем тут забор, если по прямой ехать не получилось?

Гость|16.12.2019 11:01|

писал(a):

После удара металлическое ограждение смеялось.
А что смешного то

Имя: Гость
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