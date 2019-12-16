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Происшествия | На трассе под Кузнецком «Приора» вылетела в кювет, погиб пассажир

16.12.2019|12:46
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В субботу, 14 декабря, на трассе в Кузнецком районе случилось ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным, в 17:40 на 4-м километре дороги Кузнецк - Марьевка - Индерка «Лада-Приора» с 21-летним водителем за рулем вылетела в кювет и, наехав на препятствие, опрокинулась.

«В результате происшествия 20-летний пассажир от полученных травм скончался на месте», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

По сообщениям очевидцев, появившимся в социальной сети «ВКонтакте», молодые люди ехали из Индерки с работы, водитель превысил скорость.

«Собачка выбежала на проезжую часть. Чтобы не сбить, водитель повернул на обочину. Пассажир скончался. Только в ноябре вернулся из армии», - написал пользователь.

Другой комментатор уточнил: «Стрелка на спидометре заклинила на 150. Даже на автомагистрали запрещено так ездить».

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Гость|16.12.2019 12:55|

penzainform.ru писал(a):

«Лада-Приора»
Запрещать сей брак !

penzainform.ru писал(a):

с 21-летним водителем
права выдавать после 22 лет !

penzainform.ru писал(a):

«Стрелка на спидометре заклинила на 150.
Тазобрак смертельно опасно разгонять свыше 42 км/ч !

Гость|16.12.2019 13:18|

Хорошо, что он никому не помешал и достиг успеха. Мы за него рады.

Гость|16.12.2019 13:53|

Гость писал(a):

Запрещать сей брак !
да заткнись ты. Просто нежных за руль нечего пускать, сразу надо спих подготовку в автошколах делать. Из-за дворняжки убились... так скоро голубей начнут объезжать и котиков

Гость|16.12.2019 13:54|

penzainform.ru писал(a):

«Собачка выбежала на проезжую часть. Чтобы не сбить, водитель повернул на обочину. Пассажир скончался. Только в ноябре вернулся из армии», - написал пользователь.
ну копец, летят 120 по снегу и тут собачку решили объехать. Давить надо было

Имя: Гость
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