16.12.2019 | 12:46

В субботу, 14 декабря, на трассе в Кузнецком районе случилось ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным, в 17:40 на 4-м километре дороги Кузнецк - Марьевка - Индерка «Лада-Приора» с 21-летним водителем за рулем вылетела в кювет и, наехав на препятствие, опрокинулась.

«В результате происшествия 20-летний пассажир от полученных травм скончался на месте», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

По сообщениям очевидцев, появившимся в социальной сети «ВКонтакте», молодые люди ехали из Индерки с работы, водитель превысил скорость.

«Собачка выбежала на проезжую часть. Чтобы не сбить, водитель повернул на обочину. Пассажир скончался. Только в ноябре вернулся из армии», - написал пользователь.

Другой комментатор уточнил: «Стрелка на спидометре заклинила на 150. Даже на автомагистрали запрещено так ездить».