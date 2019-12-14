14.12.2019 | 11:01

Утром в субботу, 14 декабря, в Пензе случилось ДТП, в результате которого легковой автомобиль Daewoo Nexia опрокинулся вверх колесами.

Фото с места происшествия опубликовали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что машина лежит на крыше, у нее разбита передняя часть, дверь со стороны водительского места распахнута.

Рядом стоит второй автомобиль, по-видимому, получивший незначительные механические повреждения.

«Аустрина, пробка в обе стороны, район Октябрьской базы. «Нексия» на крышу легла. Время 10:20», - написал один из авторов снимков.

Предположительно, люди в аварии не пострадали. Официальной информации о ДТП пока не поступало.