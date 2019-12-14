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Происшествия | Соцсети: На улице Аустрина Nexia легла на крышу

14.12.2019|11:01
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Утром в субботу, 14 декабря, в Пензе случилось ДТП, в результате которого легковой автомобиль Daewoo Nexia опрокинулся вверх колесами.

Фото с места происшествия опубликовали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что машина лежит на крыше, у нее разбита передняя часть, дверь со стороны водительского места распахнута.

Рядом стоит второй автомобиль, по-видимому, получивший незначительные механические повреждения.

«Аустрина, пробка в обе стороны, район Октябрьской базы. «Нексия» на крышу легла. Время 10:20», - написал один из авторов снимков.

Предположительно, люди в аварии не пострадали. Официальной информации о ДТП пока не поступало.

Источник — фото Владимира Миронова и Паши Мутяева, vk.com/sova_penza
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Гость|14.12.2019 11:33|

Опять дикая мордва за руль лезет.

Гость|14.12.2019 11:38|

Вздрогнул

Гость|14.12.2019 11:52|

Девушка с ребёнком в Нексии были. Здоровья им! Ребята молодцы-все остановились и помогать кинулись.

Гость|14.12.2019 11:56|

Баба за рулем - горе в семье

Имя: Гость
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