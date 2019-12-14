14.12.2019 | 18:17

Момент аварии со школьным микроавтобусом в Бессоновском районе оказался снят видеорегистратором машины, проезжавшей мимо. На кадрах видно, что грузовая «Газель» на полном на ходу врезалась в стоявший на обочине желтый автомобиль. В нем находились 10 учеников, в основном начальных классов.

По словам министра образования области, их развозили по домам. Авария произошла недалеко от Васильевки.

«Автобус был с проблесковым маячком, дети пристегнуты ремнями безопасности, ранцы, портфели были сложены в отведенном месте, с детьми присутствовал сопровождающий. Действия водителя во время удара сзади тоже были профессиональными: руль был крепко удержан и водитель не допустил перевертывания автомашины», - сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Пятерых школьников осмотрели медики. Мальчика 2007 года рождения оставили на обследование в областной детской больнице имени Н. Ф. Филатова. Угрозы жизни ребенка нет.

По факту случившегося сотрудниками Бессоновского межрайонного следственного отдела организовано проведение доследственной проверки по факту получения травм пассажирами.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и выявления допущенных водителями нарушений правил дорожного движения и оказания услуг по осуществлению пассажирских перевозок», - пояснили на официальном сайте ведомства.

За рулем грузового автомобиля находился мужчина 1991 года рождения, школьников перевозил 60-летний водитель.