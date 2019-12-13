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Происшествия | В центре Пензы три машины попали в ДТП и выстроились в форме цветка

13.12.2019|14:25
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В пятницу, 13 декабря, на пересечении улиц Кураева и Володарского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием сразу трех машин.

По сообщениям очевидцев последствий аварии, около 13:30 на перекрестке столкнулись микроавтобус, ВАЗ и иномарка.

Пользователи обратили внимание на то, что машины после удара выстроились в форме цветка и плотно прижались друг к другу.

«Как три лепестка! Только ножки не хватает», «Красиво», «Кучно», - написали горожане в социальной сети, комментируя пост о ДТП.

По неподтвержденной информации, в аварии никто не пострадал, автомобили получили незначительные механические повреждения.

Источник — фото vk.com/penza_live
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Гость|13.12.2019 14:46|

Почему на этом перекрёстке до сих пор нет камер.

Гость|13.12.2019 14:46|

Романтики, блин

Гость|13.12.2019 14:48|

Потому что Иван у власти

Имя: Гость
Комментарий:

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