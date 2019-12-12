12.12.2019 | 11:37

В среду, 11 декабря, в Заречном под колесами Renault SR оказалась 12-летняя девочка. ДТП случилось на проспекте Мира в 16:45.

Как сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на городское отделение ГИБДД, иномаркой управлял 49-летний водитель. Он двигался со стороны проспекта 30-летия Победы к Спортивной улице.

Юная горожанка пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда она получила травмы. Медики доставили ее в Пензенскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова.

«После осмотра девочку отпустили домой», - добавляет портал.

12 сентября на Зеленой улице в Заречном автомобиль Kia Rio под управлением 39-летнего мужчины сбил катавшегося на велосипеде мальчика. Ребенок получил травмы.