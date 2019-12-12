12.12.2019 | 13:47

В Пензенской области увеличилось количество пожаров из-за нарушения правил эксплуатации печей и обогревателей. В 2019-м их произошло на 24,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Число погибших возросло в два раза, травмированных - в три.

Чтобы трагедий не было, специалисты советуют устанавливать обогреватели на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья, там, где на работающий прибор ничего не сможет упасть.

Если в доме есть маленькие дети или пожилые люди, то целесообразно приобретать обогреватели закрытого исполнения. Естественно, ни в коем случае нельзя оставлять включенный прибор без присмотра.

«Если обогреватель загорелся, то первое, что необходимо сделать, это его обесточить, то есть вынуть вилку из розетки, а уже потом приступать к тушению. Потушить горящий обогреватель можно с помощью подручных средств: одеяла, пледа или другой плотной ткани, которую необходимо накинуть на горящий предмет. При этом прекратится доступ кислорода, и огонь погаснет», - сообщили в УНДиПР ГУ МЧС России по Пензенской области.