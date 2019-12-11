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Происшествия | В 10 километрах от Пензы столнулись «Яндекс.Такси» и «девяносто девятая»

11.12.2019|15:26
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В среду, 11 декабря, в селе Камайка Пензенского района, расположенном на расстоянии около 10 километров от областного центра в сторону Шемышейки, произошло ДТП с участием такси.

Фото с места события выложил в Сеть очевидец, проезжавший по трассе.

На кадрах запечатлены два автомобиля, между которыми произошло столкновение. На левой полосе дороги стоит бежевый ВАЗ-21099, развернутый в сторону Шемышейки. На правой, причем поперек движения, - иномарка с логотипом «Яндекс.Такси».

Возле пассажирской двери ВАЗа стоят мужчина и женщина. В салоне такси людей не видно, рядом с машиной - тоже.

Также на правой обочине дороги стоит трактор, на противоположной - тентованный УАЗ. Асфальт между машинами усыпан битым стеклом и пластмассой, у «Яндекс.Такси» сильно смят перед, так что даже приоткрыта крышка капота.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, по предварительным данным, в 14:20 на 11-м километре автодороги Пенза - Шемышейка - Лопатино произошло столкновение автомобилей Nissan Almera под управлением 24-летнего молодого человека и ВАЗ-21099, за рулем которого находился 48-летний мужчина.

«Пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался, но машины получили механические повреждения», - добавили в ведомстве.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|11.12.2019 15:38|

penzainform.ru писал(a):

На кадрах запечатлены два автомобиля, между которыми произошло столкновение. На левой полосе дороги стоит бежевый ВАЗ-21099, развернутый в сторону Шемышейки. На правой, причем поперек движения, - иномарка с логотипом «Яндекс.Такси».

Возле пассажирской двери ВАЗа стоят мужчина и женщина. В салоне такси людей не видно, рядом с машиной - тоже.

Также на правой обочине дороги стоит трактор, на противоположной - тентованный УАЗ. Асфальт между машинами усыпан битым стеклом и пластмассой, у «Яндекс.Такси» сильно смят перед, так что даже приоткрыта крышка капота.

Содержательное описание фотографии (для слепых?).

Гость|11.12.2019 15:58|

Запретить нужно этот тазокарытный брак, одни беды.

Гость|11.12.2019 16:00|

Девяносто девятая.... Фу, уши режет!!! Неучи буртасские!!!!!

Имя: Гость
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