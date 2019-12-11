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Происшествия | На улице Воронова водитель ВАЗа наехал на переходившую дорогу пару

11.12.2019|14:26
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В среду, 11 декабря, на улице Воронова в Пензе водитель ВАЗа сбил переходившую дорогу пару.

Об инциденте сообщил в социальной сети «ВКонтакте» очевидец. В кадр пензенца попал автомобиль прибывших на место сотрудников ДПС.

Как ИА «ПензаИнформ» рассказали в региональном УГИБДД, инцидент произошел в 07:25. ВАЗ-2111 управлял 49-летний водитель. Пострадавшие - мужчина и женщина 57 лет.

«Они были доставлены в медицинское учреждение», - добавили в отделении пропаганды.

Вечером 5 декабря на улице Аустрина в областном центре под колесами «Нивы» погиб 56-летний горожанин. Утром того же дня случилось еще одно ДТП со смертельным исходом. 83-летнюю пенсионерку, не успевшую перейти проезжую часть улицы Терновского, насмерть сбил МАЗ.

Источник — фото Петра Чикирова, vk.com/penza_live
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Гость|11.12.2019 14:34|

49 лет, а ума нет)))

Гость|11.12.2019 14:35|

Вот это старопердовская парочка. Не удивлюсь если они шли подручку

Гость|11.12.2019 14:37|

водилу лишить прав пожизнено

Гость|11.12.2019 14:45|

Гость писал(a):

Вот это старопердовская парочка. Не удивлюсь если они шли подручку
да хоть под ножку, шли же через пешеходный....

Гость|11.12.2019 14:48|

penzainform.ru писал(a):

Пострадавшие - мужчина и женщина 57 лет.
недопенсионеры?

Гость|11.12.2019 14:50|

На пешеходном переходе.

Гость|11.12.2019 14:51|

Гость писал(a):

49 лет, а ума нет)))
и не будет

Гость|11.12.2019 14:58|

Раньше в школах учили: при переходе улицы сначала посмотри налево, дойдя до середины дороги посмотри направо, убедившись что тебя пропускают иди дальше. А сейчас дорогу переходят не отрываясь от смартфона - смертники

Гость|11.12.2019 15:00|

Гость писал(a):

Вот это старопердовская парочка. Не удивлюсь если они шли подручку
Твой отец и твоя мать. А что такого? Старые пердуны не успели перебежать дорогу. Не унывай короче.

Гость|11.12.2019 15:01|

Гость писал(a):

Раньше в школах учили: при переходе улицы сначала посмотри налево, дойдя до середины дороги посмотри направо, убедившись что тебя пропускают иди дальше. А сейчас дорогу переходят не отрываясь от смартфона - смертники
наврятли мужчина и женщина 57 лет шли не отрываясь от смартфона)))))))))))

Гость|11.12.2019 15:03|

Гость писал(a):

. А сейчас дорогу переходят не отрываясь от смартфона - смертники
Не по адресу.

Гость|11.12.2019 15:05|

Гость писал(a):

Не по адресу.
Но смысл тот же

Гость|11.12.2019 15:07|

не убедились, что их пропускают. На ниве тоже виноват.

Гость|11.12.2019 15:11|

Гость писал(a):

Вот это старопердовская парочка. Не удивлюсь если они шли подручку
ТЫ НЕ ДОЖИВЁШЬ,ОТ РАКА В МОЛОДОСТИ СДОХНЕШЬ.

Гость|11.12.2019 15:12|

это радует...

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