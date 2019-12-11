11.12.2019 | 14:26

В среду, 11 декабря, на улице Воронова в Пензе водитель ВАЗа сбил переходившую дорогу пару.

Об инциденте сообщил в социальной сети «ВКонтакте» очевидец. В кадр пензенца попал автомобиль прибывших на место сотрудников ДПС.

Как ИА «ПензаИнформ» рассказали в региональном УГИБДД, инцидент произошел в 07:25. ВАЗ-2111 управлял 49-летний водитель. Пострадавшие - мужчина и женщина 57 лет.

«Они были доставлены в медицинское учреждение», - добавили в отделении пропаганды.

Вечером 5 декабря на улице Аустрина в областном центре под колесами «Нивы» погиб 56-летний горожанин. Утром того же дня случилось еще одно ДТП со смертельным исходом. 83-летнюю пенсионерку, не успевшую перейти проезжую часть улицы Терновского, насмерть сбил МАЗ.