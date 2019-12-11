11.12.2019 | 17:37

В среду, 11 декабря, жителей Пензы, проживающих на улице Красной, обеспокоило обилие пожарных машин у реконструируемого корпуса офтальмологической клиники.

«Сверху сыплются искры. Мне кажется, что горит крыша. Приехали три пожарки, народу тьма собралось», - сообщила редакции ИА «ПензаИнформ» горожанка в 17:20.

На присланных ею фотографиях действительно видны искры, летящие с верхних этажей огороженного металлическим забором пятого корпуса.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что вызов оказался ложным.