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Происшествия | К клинике на улице Красной в Пензе съехались пожарные расчеты

11.12.2019|17:37
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В среду, 11 декабря, жителей Пензы, проживающих на улице Красной, обеспокоило обилие пожарных машин у реконструируемого корпуса офтальмологической клиники.

«Сверху сыплются искры. Мне кажется, что горит крыша. Приехали три пожарки, народу тьма собралось», - сообщила редакции ИА «ПензаИнформ» горожанка в 17:20.

На присланных ею фотографиях действительно видны искры, летящие с верхних этажей огороженного металлическим забором пятого корпуса.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что вызов оказался ложным.

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Гость|11.12.2019 18:08|

Эт у кого то рога искрятся.

Гость|11.12.2019 18:30|

Эт у кого-то рога искрятся

Имя: Гость
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