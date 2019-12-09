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Происшествия | В Бессоновке следователи организовали проверку по факту гибели подростка

09.12.2019|17:55
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Следственное управление СК России по Пензенской области организовало проверку по факту гибели девочки 2005 года рождения в селе Бессоновка.

Как сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина, смерть подростка наступила днем в воскресенье, 8 декабря.

Трагедия имела место в доме, где проживала 14-летняя погибшая.

По неподтвержденным данным, девочка-подросток надышалась средствами бытовой химии. Однако точную причину ее смерти и все обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.

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Гость|09.12.2019 18:29|

А может снюсы?

Гость|09.12.2019 18:32|

Надо бытовую химию всю запретить. И вообще всё запретить.

Имя: Гость
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