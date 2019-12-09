09.12.2019 | 17:55

Следственное управление СК России по Пензенской области организовало проверку по факту гибели девочки 2005 года рождения в селе Бессоновка.

Как сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина, смерть подростка наступила днем в воскресенье, 8 декабря.

Трагедия имела место в доме, где проживала 14-летняя погибшая.

По неподтвержденным данным, девочка-подросток надышалась средствами бытовой химии. Однако точную причину ее смерти и все обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.