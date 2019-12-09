09.12.2019 | 15:21

Прокуратура Пензенской области начала проверку по факту смертельного ДТП, которое случилось в Вадинском районе утром в понедельник, 9 декабря.

Около 9:30 на 13-м километре трассы Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино столкнулись Peugeot-301, которым управляла 31-летняя женщина, и автобус ПАЗ с 56-летним шофером, следовавший по маршруту Земетчино - Пенза.

После столкновения легковушка вылетела в кювет и вспыхнула. Ее 32-летняя пассажирка скончалась на месте, женщину, сидевшую за рулем, госпитализировали.

После проведения проверки сотрудники прокуратуры дадут оценку состоянию автодороги и ее соответствию техническим регламентам и другим нормативным актам, а также соблюдению правил перевозки пассажиров, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Итоги проверки позволят решить вопрос, имеются ли основания для принятия мер прокурорского реагирования.

Ранее областная прокуратура организовала проверку по факту ДТП на трассе М5 в Городищенском районе, одним из участников которого стал пассажирский автобус.

Авария произошла 7 декабря вблизи села Ишим. Там столкнулись автомобиль Volvo с полуприцепом под управлением 35-летнего мужчины и автобус ПАЗ, за рулем которого находился 57-летний водитель.