06.12.2019 | 18:22

Очередная авария с участием «Яндекс.Такси» произошла в Пензе вечером пятницы, 6 декабря.

«ДТП на улице Свердлова, недалеко от светофора и перекрестка Свердлова - Калинина. Время 17:10», - написал очевидец в одной из местных групп в соцсети «Вконтакте».

На снимке виден автомобиль с символикой «Яндекс.Такси», перегородивший проезжую часть. Кто стал вторым участником столкновения, неизвестно. Также пока не сообщается, пострадали ли в результате аварии люди.

«Вот кто-то в пятницу в пробке и постоит», - написал пользователь Instagram, где также выложили снимок.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 18:11, движение транспорта серьезно затруднено не только на улицах Калинина и Свердлова, но и на Гоголя. Скорость на разных участках составляет от 3 до 15 км/ч.

Также заторы образовались в центре, на Окружной, улицах Мира и Лермонтова, а также на улицах Чаадаева и Тернопольской.

Машины «Яндекс.Такси» регулярно попадают в аварии в Пензе. Случай на Свердлова – четвертый за последнюю неделю. В прошлую пятницу ДТП с брендированным авто случилось на той же улице, в районе пересечения с Богданова. 30 ноября произошел инцидент на Западной Поляне, а в ночь на 1 декабря – на пустом перекрестке Бакунина и Плеханова.