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Происшествия | «Яндекс.Такси» попало в ДТП на Свердлова и перегородило проезжую часть

06.12.2019|18:22
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Очередная авария с участием «Яндекс.Такси» произошла в Пензе вечером пятницы, 6 декабря.

«ДТП на улице Свердлова, недалеко от светофора и перекрестка Свердлова - Калинина. Время 17:10», - написал очевидец в одной из местных групп в соцсети «Вконтакте».

На снимке виден автомобиль с символикой «Яндекс.Такси», перегородивший проезжую часть. Кто стал вторым участником столкновения, неизвестно. Также пока не сообщается, пострадали ли в результате аварии люди.

«Вот кто-то в пятницу в пробке и постоит», - написал пользователь Instagram, где также выложили снимок.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 18:11, движение транспорта серьезно затруднено не только на улицах Калинина и Свердлова, но и на Гоголя. Скорость на разных участках составляет от 3 до 15 км/ч.

Также заторы образовались в центре, на Окружной, улицах Мира и Лермонтова, а также на улицах Чаадаева и Тернопольской.

Машины «Яндекс.Такси» регулярно попадают в аварии в Пензе. Случай на Свердлова – четвертый за последнюю неделю. В прошлую пятницу ДТП с брендированным авто случилось на той же улице, в районе пересечения с Богданова. 30 ноября произошел инцидент на Западной Поляне, а в ночь на 1 декабря – на пустом перекрестке Бакунина и Плеханова.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|06.12.2019 18:35|

Вот напасть на профи.

Гость|06.12.2019 19:31|

профи были когда был таксопарк

Гость|06.12.2019 19:33|

Ну не любит Свердлов нынешних таксистов.

Гость|06.12.2019 19:34|

Должны проводиться регулярные проверки "Яндекс.Такси". Кого туда набирают в водители???

Гость|06.12.2019 19:50|

penzainform.ru писал(a):

четвертый за последнюю неделю.
Еще не вечер, еще два дня. График должен быть выдержан ДТП должно стать ежедневным.

Гость|06.12.2019 19:52|

Гость писал(a):

профи были когда был таксопарк
скоро опять будет.

И быдло-таксисты опять бастовать пойдут.

Имя: Гость
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