06.12.2019 | 14:11

Днем в пятницу, 6 декабря, в Пензе случилось еще одно ДТП с участием пешехода.

Ранее, утром, на улице Коммунистической 37-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai наехал на 46-летнюю женщину, ее госпитализировали.

Теперь инцидент произошел на улице Свердлова. «В сторону «Катюши» движение затруднено», - сообщил пользователь Сети в группе соцсети «ВКонтакте». «Сбили человека. Увезли на скорой», - прокомментировал еще один свидетель.

Однако их информация оказалась не вполне достоверной. Об истинном положении дел проинформировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

«По предварительным данным, в 11:05 у дома № 2 на улице Свердлова 47-летний водитель автомобиля MAN наехал на 70-летнюю женщину. После оказания медицинской помощи пострадавшая была отпущена», - рассказали в ведомстве.

Установить причину ДТП предстоит специалистам.