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Происшествия | В Пензе на улице Свердлова 70-летняя пенсионерка попала под большегруз

06.12.2019|14:11
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Днем в пятницу, 6 декабря, в Пензе случилось еще одно ДТП с участием пешехода.

Ранее, утром, на улице Коммунистической 37-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai наехал на 46-летнюю женщину, ее госпитализировали.

Теперь инцидент произошел на улице Свердлова. «В сторону «Катюши» движение затруднено», - сообщил пользователь Сети в группе соцсети «ВКонтакте». «Сбили человека. Увезли на скорой», - прокомментировал еще один свидетель.

Однако их информация оказалась не вполне достоверной. Об истинном положении дел проинформировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

«По предварительным данным, в 11:05 у дома № 2 на улице Свердлова 47-летний водитель автомобиля MAN наехал на 70-летнюю женщину. После оказания медицинской помощи пострадавшая была отпущена», - рассказали в ведомстве.

Установить причину ДТП предстоит специалистам.

Источник — фото Volkov Pavel, vk.com/sova_penza
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Гость|06.12.2019 15:14|

аж вздрогнул

Гость|06.12.2019 15:19|

Эта власть проклята высшими силами.

Гость|06.12.2019 15:20|

Дурачок пишет комментарии

Гость|06.12.2019 15:22|

Гость писал(a):

Дурачок пишет комментарии
Да, привет дурачок, пиши дальше.

Имя: Гость
Комментарий:

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