05.12.2019 | 10:35

Утром в четверг, 5 декабря, на улице Ленина в Заречном загорелась квартира на третьем этаже дома № 65.

Как сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на центр противопожарной пропаганды СУ ФПС № 22 МЧС России, вызов поступил спасателям в 4:02. Звонившая женщина рассказала, что на кухне в ее квартире произошло возгорание. Она успела выбежать за дверь и предупредила соседей об опасности.

На место ЧП выехало 23 огнеборца на 8 спецавтомобилях. Подъехав к дому, спасатели увидели, что из окна загоревшегося жилища валит дым. Он заполнил и подъезд.

Из квартир, расположенных выше третьего этажа, пожарные эвакуировали 8 человек.

Площадь, которую охватил огонь, составила 9 квадратных метров. В результате пламя уничтожило холодильник, предметы домашнего обихода, закоптило стены и потолок.

Предварительной причиной пожара специалисты назвали нарушение правил технической эксплуатации электроприбора.

3 августа в Заречном на той же улице в доме № 34 вспыхнувший из-за короткого замыкания холодильник привел к пожару в квартире, хозяева которой отсутствовали.