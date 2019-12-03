03.12.2019 | 14:25

В региональном УГИБДД прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся в селе Поим Белинского района во вторник, 3 декабря.

«По предварительным данным, в 12:30 на 144-м километре трассы Тамбов - Пенза столкнулись два большегруза: DAF с полуприцепом под управлением мужчины 1978 года рождения и Volvo с полуприцепом под управлением мужчины 1971 года рождения», - уточнили в отделении пропаганды.

После удара обе фуры оказались в кювете, одна из них легла на бок.

В результате аварии водители получили травмы, но после оказания медицинской помощи на месте были отпущены.

Очевидец, сообщивший о ДТП в соцсети, заявил, что водитель красной машины уснул за рулем.