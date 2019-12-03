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Происшествия | Водителям двух фур, попавших в ДТП в Поиме, оказали помощь на месте

03.12.2019|14:25
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В региональном УГИБДД прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся в селе Поим Белинского района во вторник, 3 декабря.

«По предварительным данным, в 12:30 на 144-м километре трассы Тамбов - Пенза столкнулись два большегруза: DAF с полуприцепом под управлением мужчины 1978 года рождения и Volvo с полуприцепом под управлением мужчины 1971 года рождения», - уточнили в отделении пропаганды.

После удара обе фуры оказались в кювете, одна из них легла на бок.

В результате аварии водители получили травмы, но после оказания медицинской помощи на месте были отпущены.

Очевидец, сообщивший о ДТП в соцсети, заявил, что водитель красной машины уснул за рулем.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|03.12.2019 14:48|

penzainform.ru писал(a):

В результате аварии водители получили травмы, но после оказания медицинской помощи на месте были отпущены.
отпущены? и куда они поперлись-в лес,что-ли?

Гость|03.12.2019 15:16|

Гость писал(a):

отпущены? и куда они поперлись-в лес,что-ли?
Помощи ждут, если наемные то рабы на век, если свои машины то голые и босые.

Гость|03.12.2019 15:42|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
В результате аварии водители получили травмы, но после оказания медицинской помощи на месте были отпущены.
отпущены? и куда они поперлись-в лес,что-ли?
конечно в лес, чтобы повеситься. После такого жизнь не мила будет

Имя: Гость
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