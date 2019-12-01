01.12.2019 | 10:46

Вечером в субботу, 30 ноября, в селе Вышелей Городищенского района пожар уничтожил деревянный дом.

Сообщение о том, что на Центральной улице загорелось строение, спасатели получили в 17:10. На место выехали 8 человек на трех спецавтомобилях.

Дом, площадь которого составляла 98 квадратных метров, полностью сгорел. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства ЧП.

15 октября пожар, случившийся в селе Дигилевка Городищенского района, унес жизнь 79-летнего пенсионера. Сгорел деревянный дом площадью 50 квадратных метров и надворные постройки.