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Происшествия | Момент ДТП с двумя легковушками на улице Мира попал на видео

30.11.2019|15:56
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Целую полосу движения заняли в результате ДТП. Около девяти часов утра на улице Мира столкнулись Lada XRay и Opel Astra. В салоне обоих автомобилей находились пассажиры. В российской легковушке в их числе был ребенок.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. Иномарка двигалась по главной в сторону центра города. «Лада» выезжала из жилого комплекса.

Как пояснил водитель «Лады», за другой машиной он не увидел приближающийся Opel. Удар пришелся в левую переднюю дверь его автомобиля.

Подоспела бригада скорой и экипаж дорожно-патрульной службы. Водитель и пассажирка иномарки отделались испугом и незначительными травмами. В салоне сработали подушки безопасности. К слову, это уже не первое происшествие на данном участке улицы Мира.

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Гость|30.11.2019 18:52|

Репортеры быстрее гайцов и скорой приехали

Имя: Гость
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