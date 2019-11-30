30.11.2019 | 15:56

Целую полосу движения заняли в результате ДТП. Около девяти часов утра на улице Мира столкнулись Lada XRay и Opel Astra. В салоне обоих автомобилей находились пассажиры. В российской легковушке в их числе был ребенок.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. Иномарка двигалась по главной в сторону центра города. «Лада» выезжала из жилого комплекса.

Как пояснил водитель «Лады», за другой машиной он не увидел приближающийся Opel. Удар пришелся в левую переднюю дверь его автомобиля.

Подоспела бригада скорой и экипаж дорожно-патрульной службы. Водитель и пассажирка иномарки отделались испугом и незначительными травмами. В салоне сработали подушки безопасности. К слову, это уже не первое происшествие на данном участке улицы Мира.