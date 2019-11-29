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Происшествия | На Свердлова легковушку вынесло на тротуар после столкновения с такси

29.11.2019|17:34
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В пятницу, 29 ноября, на улице Свердлова, в районе ее пересечения с Богданова, произошло ДТП с участием автомобиля службы такси.

«На углу дома № 50. Время 16:30», - уточнил очевидец аварии, выложивший в Сеть видео последствий случившегося.

На записи видно машину с символикой «Яндекс.Такси», стоящую около пешеходного перехода поперек проезжей части, и еще один автомобиль, который вынесло на тротуар. Оба транспортных средства помяты. На место приехала скорая помощь.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области пояснили, что пока информация о данном ДТП в дежурную часть не поступала.

Накануне на кольце у загса на проспекте Победы «Яндекс.Такси» врезалось в заднюю часть ехавшего впереди автомобиля. 24 ноября на улице 40 лет Октября в Кривозерье «Яндекс.Такси» столкнулось с легковушкой: у таксомотора оказалась полностью разбита передняя часть.

В ночь с 22-го на 23-е число «Яндекс.Такси» попало в нетипичную аварию в селе Засечном: Datsun буквально залез на Chevrolet Lacetti. По предварительным данным, в результате аварии пассажир последнего автомобиля получил травмы.

Источник — фото и видео vk.com/sova_penza
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Гость|29.11.2019 18:35|

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