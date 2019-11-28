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Происшествия | В Цыганском Поселке сгорел особняк, в котором жили две семьи

28.11.2019|15:47
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В Цыганском Поселке сгорел солидный дом. На 450 метрах жили две семьи. Из особняка все успели выбежать. Практически сразу стало понятно - полностью деревянное строение не спасти. Огромный факел недалеко от торгового центра «Коллаж» около 19:00 видели тысячи горожан.

Сотни жителей Серпуховской улицы наблюдали за пожаром с близкого расстояния. И только соседям было не до зрелища - они пытались спасти свои дома. Застройка в частном секторе очень плотная.

Прибывшие пожарные сразу попросили помощи, в Цыганский Поселок направили дополнительные подразделения.

В результате на месте ЧП работали 9 единиц пожарной техники и 40 человек личного состава.

«Деревянный дом по улице Серпуховской, 51, сгорел полностью с последующим обрушением кровли. К счастью, никто в данном пожаре не пострадал. Пожарным удалось спасти материальное имущество хозяев данного дома», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Причины ЧП еще предстоит выяснить специалистам.

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Гость|28.11.2019 19:11|

Это поджок

Гость|28.11.2019 19:25|

А кто это - поджок?

Гость|28.11.2019 19:31|

Это поджоп

Гость|28.11.2019 19:59|

бедные.....

Гость|28.11.2019 19:59|

они все многодетные ветераны инвалиды герои

Гость|28.11.2019 20:01|

ой как любит наш народ это племя

Гость|28.11.2019 20:01|

придётся им теперь больше подавать...квадратных метров так на 500-600...

Гость|28.11.2019 20:04|

Хором раскатисто....Гари гарииии мая звездааааа

Гость|28.11.2019 20:04|

чёй-то их совсем не жалко

Гость|28.11.2019 20:15|

Гитлер очень уважал их

Гость|28.11.2019 20:20|

28.11.2019 20:18|

Табор уходит в небо

Табор уходит в Зарю

Гость|28.11.2019 20:25|

Жалко:что так один

Гость|28.11.2019 20:26|

Я бы с привеликим удовольствием шашлычком из каманчо свиней покормил

Имя: Гость
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