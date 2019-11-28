28.11.2019 | 15:47

В Цыганском Поселке сгорел солидный дом. На 450 метрах жили две семьи. Из особняка все успели выбежать. Практически сразу стало понятно - полностью деревянное строение не спасти. Огромный факел недалеко от торгового центра «Коллаж» около 19:00 видели тысячи горожан.

Сотни жителей Серпуховской улицы наблюдали за пожаром с близкого расстояния. И только соседям было не до зрелища - они пытались спасти свои дома. Застройка в частном секторе очень плотная.

Прибывшие пожарные сразу попросили помощи, в Цыганский Поселок направили дополнительные подразделения.

В результате на месте ЧП работали 9 единиц пожарной техники и 40 человек личного состава.

«Деревянный дом по улице Серпуховской, 51, сгорел полностью с последующим обрушением кровли. К счастью, никто в данном пожаре не пострадал. Пожарным удалось спасти материальное имущество хозяев данного дома», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Причины ЧП еще предстоит выяснить специалистам.