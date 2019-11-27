27.11.2019 | 19:31

Вечером в среду, 27 ноября, в Цыганском Поселке в Пензе произошел пожар.

Фотографии и видео, на которых был запечатлен полыхающий дом, очевидцы опубликовали в местных группах в соцсети «Вконтакте».

По словам представителей регионального ГУ МЧС, сигнал о ЧП в частном жилом доме на улице Серпуховской поступил в 18:30.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС и 9 единиц спецтехники. К 19:10 открытое горение ликвидировали. Угроза распространения пламени миновала.

По предварительным данным, площадь возгорания составила 400 кв. м.

«Пострадавших и погибших нет. Информация уточняется. Силы работают, ведется проливка», - резюмировали в пресс-службе ГУ МЧС.