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Происшествия | В Цыганском Поселке загорелся дом площадью 400 кв. м

27.11.2019|19:31
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Вечером в среду, 27 ноября, в Цыганском Поселке в Пензе произошел пожар.

Фотографии и видео, на которых был запечатлен полыхающий дом, очевидцы опубликовали в местных группах в соцсети «Вконтакте».

По словам представителей регионального ГУ МЧС, сигнал о ЧП в частном жилом доме на улице Серпуховской поступил в 18:30.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС и 9 единиц спецтехники. К 19:10 открытое горение ликвидировали. Угроза распространения пламени миновала.

По предварительным данным, площадь возгорания составила 400 кв. м.

«Пострадавших и погибших нет. Информация уточняется. Силы работают, ведется проливка», - резюмировали в пресс-службе ГУ МЧС.

Источник — фото и видео vk.com/news_pnz
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Гость|27.11.2019 19:35|

МЧС не тушите ну пожалуйса

Гость|27.11.2019 19:36|

Ещё бы напалм на остальных!привет от фюрера!

Гость|27.11.2019 19:38|

Их цыганей Гитлер очень уважал как нацию ХИ.

Гость|27.11.2019 19:40|

В Лопатки теперь поедут?

Гость|27.11.2019 19:43|

откуда у попрошаек такой домина?

Гость|27.11.2019 19:44|

Давно пора.

Гость|27.11.2019 19:44|

а они платят налоги, чтобы бюджетные пожарные их тушили?

Пусть частных пожарных зовут, и сами им платят.

Гость|27.11.2019 19:51|

Идиоты!горит музей-усадьба великого ГОЙКО МИТИЧА!

Гость|27.11.2019 19:52|

Каманча ча-ча-ча, пусть хороводят всем табуном

Гость|27.11.2019 19:54|

Да гори оно всё синим пламенем !

Гость|27.11.2019 19:55|

Горелых у них вроде не любят,считают как наказание?

Гость|27.11.2019 19:55|

Почему цыганский посёлок написан с заглавной буквы. Журнаглист сам цыган ? Или есть такой населенный пункт? Наберут двоечников на работу.

Гость|27.11.2019 19:57|

А может заплатили за заглавную буХву?

Гость|27.11.2019 20:01|

У русских дом сгорел

Гость|27.11.2019 20:01|

Не цыганский

Имя: Гость
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