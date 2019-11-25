25.11.2019 | 09:27

В понедельник, 25 ноября, жителей улицы Лунной села Засечного встревожило появление пожарных подразделений и автомобиля скорой помощи.

Видео проезжающих машин появилось в социальной сети «ВКонтакте». «Возле дома стоят три пожарных расчета и буханка скорой помощи. Кто-нибудь знает причину?» - задал вопрос местный житель.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, шестеро спасателей прибыли по вызову, полученному в 7:45.

«Выгорел балкон на площади три квадратных метра в однокомнатной квартире на шестом этаже дома № 3. Ликвидировано до прибытия пожарных подразделений», - рассказали спасатели.

В результате ЧП никто не пострадал.