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Происшествия | На ул. Лунной в Засечном загорелся балкон жилой квартиры

25.11.2019|09:27
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В понедельник, 25 ноября, жителей улицы Лунной села Засечного встревожило появление пожарных подразделений и автомобиля скорой помощи.

Видео проезжающих машин появилось в социальной сети «ВКонтакте». «Возле дома стоят три пожарных расчета и буханка скорой помощи. Кто-нибудь знает причину?» - задал вопрос местный житель.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, шестеро спасателей прибыли по вызову, полученному в 7:45.

«Выгорел балкон на площади три квадратных метра в однокомнатной квартире на шестом этаже дома № 3. Ликвидировано до прибытия пожарных подразделений», - рассказали спасатели.

В результате ЧП никто не пострадал.

Источник — видео Юлии Мосягиной, vk.com/sputnik_penza
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Гость|25.11.2019 09:44|

Так это одна и таже деревня.

Имя: Гость
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