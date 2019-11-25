В понедельник, 25 ноября, жителей улицы Лунной села Засечного встревожило появление пожарных подразделений и автомобиля скорой помощи.
Видео проезжающих машин появилось в социальной сети «ВКонтакте». «Возле дома стоят три пожарных расчета и буханка скорой помощи. Кто-нибудь знает причину?» - задал вопрос местный житель.
Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, шестеро спасателей прибыли по вызову, полученному в 7:45.
«Выгорел балкон на площади три квадратных метра в однокомнатной квартире на шестом этаже дома № 3. Ликвидировано до прибытия пожарных подразделений», - рассказали спасатели.
В результате ЧП никто не пострадал.
Так это одна и таже деревня.