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Происшествия | Соцсети: в ДТП под селом Полеологово пострадали 4 человека

23.11.2019|14:46
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В субботу, 23 ноября, в одной из пензенских групп в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение об автоаварии в Бессоновском районе: «ДТП. Полеологово. 4 пострадавших. Все живы».

На фото запечатлена «Лада-Приора», по-видимому, слетевшая в кювет. У машины сильно разбита передняя часть слева, вывернуто колесо. Багажник автомобиля распахнут, из него вывалилось содержимое.

«Будьте осторожны за рулем», - обращается к водителям автор поста.

Официальных сообщений о ДТП в Бессоновском районе не поступало.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|23.11.2019 15:08|

Угадайте с какой же группы спёрли информацию?????? Правильно. СОВА. Ну пензаинформ это как Путину Навальный

Гость|23.11.2019 15:31|

Кто что спёр, даунито? Какую информацию? В группе фотка и одно предложение, болезней ты наш. А инфоповод ещё никогда не считался информацией.

Гость|23.11.2019 15:37|

Гость писал(a):

Кто что спёр, даунито? Какую информацию? В группе фотка и одно предложение, болезней ты наш. А инфоповод ещё никогда не считался информацией.
Это можно считать как официальный ответ редактора пензаинформ на критику?

Имя: Гость
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