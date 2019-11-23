23.11.2019 | 14:46

В субботу, 23 ноября, в одной из пензенских групп в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение об автоаварии в Бессоновском районе: «ДТП. Полеологово. 4 пострадавших. Все живы».

На фото запечатлена «Лада-Приора», по-видимому, слетевшая в кювет. У машины сильно разбита передняя часть слева, вывернуто колесо. Багажник автомобиля распахнут, из него вывалилось содержимое.

«Будьте осторожны за рулем», - обращается к водителям автор поста.

Официальных сообщений о ДТП в Бессоновском районе не поступало.