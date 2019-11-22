22.11.2019 | 09:00

Автомобилист из Пензы разыскивает очевидцев аварии, произошедшей вечером в четверг, 21 ноября, в районе Терновского моста.

По словам мужчины, он на своем автомобиле Toyota попал в ДТП с участием двух маршруток. Столкновение произошло около 19:10.

«Ищу очевидцев или видео с регистратора», - написал горожанин в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина опубликовал фотографию своего автомобиля. На снимке видно, что передняя часть иномарки серьезно повреждена.

По факту аварии сейчас проводится проверка. По мнению водителя «Тойоты», он в случившемся не виноват.

«Сейчас жду решения. Наша доблестная полиция сказала, что это все затянется надолго и решение будет аж в 2020 году, не раньше», - написал он.

Чтобы доказать свою невиновность, мужчина ищет водителей, которые ехали позади него, или пассажиров маршруток.

Правда, другие участники группы усомнились в его версии.

«Всегда виноват кто-то еще, но только не сам. Видно, что на скорости его занесло и он долбанулся об ограждение. Маршрутки, скорее всего, мимо ехали. Не справился с управлением, бывает...» - отметил один из интернет-пользователей.