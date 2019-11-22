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Происшествия | В Пензе разыскивают очевидцев ДТП с участием двух маршруток и иномарки

22.11.2019|09:00
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Автомобилист из Пензы разыскивает очевидцев аварии, произошедшей вечером в четверг, 21 ноября, в районе Терновского моста.

По словам мужчины, он на своем автомобиле Toyota попал в ДТП с участием двух маршруток. Столкновение произошло около 19:10.

«Ищу очевидцев или видео с регистратора», - написал горожанин в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина опубликовал фотографию своего автомобиля. На снимке видно, что передняя часть иномарки серьезно повреждена.

По факту аварии сейчас проводится проверка. По мнению водителя «Тойоты», он в случившемся не виноват.

«Сейчас жду решения. Наша доблестная полиция сказала, что это все затянется надолго и решение будет аж в 2020 году, не раньше», - написал он.

Чтобы доказать свою невиновность, мужчина ищет водителей, которые ехали позади него, или пассажиров маршруток.

Правда, другие участники группы усомнились в его версии.

«Всегда виноват кто-то еще, но только не сам. Видно, что на скорости его занесло и он долбанулся об ограждение. Маршрутки, скорее всего, мимо ехали. Не справился с управлением, бывает...» - отметил один из интернет-пользователей.

Источник — фотоvk.com/sova_penza
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Гость|22.11.2019 09:16|

когда водятлы уже поймут, что купив себе регистратор за 3-5 тысяч - им не придется вот так бегать и свидетелей искать!

Гость|22.11.2019 09:26|

За руль сел, чувствуй себя виноватым тогда дтп не будет.

Гость|22.11.2019 09:54|

Сел за руль ты источник опасности.Помни об этом.

Гость|22.11.2019 10:27|

Достали уже эти наглые маршрутки. На ул.Терновского где ТЦ Куб /Спар, ну невозможно развернуться. При развороте не знаешь куда смотреть, то ли в левое зеркало, чтоб не догнали, то ли в правое, от куда лезут на поворот ( а бывает и на разворот!!!) со средней полосы. Вот как бороться с такими водятлами?! Хоть бы машину дпс туда направляли.

Гость|22.11.2019 10:33|

Да это праворукое гавно стоит 20 тысяч

Гость|22.11.2019 10:34|

Скок денег заплатишь за видео?а дурачек?

Гость|22.11.2019 10:39|

22.11.2019 10:34|

Скок денег заплатишь за видео?

Кино нынче дорого.

Имя: Гость
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