В Городищенском районе нашли тело 70-летнего пенсионера, числившегося пропавшим без вести с 28 октября 2019 года.
Мужчина проживал в селе Юлово. Его разыскивали родственники и волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».
Тело пропавшего нашли в воскресенье, 17 ноября, в поле в 100 метрах от мастерских фермерского хозяйства в Юлове. Соответствующее сообщение поступило в дежурную часть полиции Городищенского района в 9:30.
«При предварительном осмотре видимых признаков насильственной смерти не было обнаружено», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.
Причину и обстоятельства смерти пенсионера предстоит установить следователям.
penzainform.ru писал(a):смешно.
Кого могут найти эти детишки