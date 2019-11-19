19.11.2019 | 11:23

В Городищенском районе нашли тело 70-летнего пенсионера, числившегося пропавшим без вести с 28 октября 2019 года.

Мужчина проживал в селе Юлово. Его разыскивали родственники и волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Тело пропавшего нашли в воскресенье, 17 ноября, в поле в 100 метрах от мастерских фермерского хозяйства в Юлове. Соответствующее сообщение поступило в дежурную часть полиции Городищенского района в 9:30.

«При предварительном осмотре видимых признаков насильственной смерти не было обнаружено», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Причину и обстоятельства смерти пенсионера предстоит установить следователям.