Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|19 ноя 2019|12:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
  72.00  |  $  63.89

Происшествия | В Городищенском районе нашли тело пропавшего без вести пенсионера

19.11.2019|11:23
Печать

В Городищенском районе нашли тело 70-летнего пенсионера, числившегося пропавшим без вести с 28 октября 2019 года.

Мужчина проживал в селе Юлово. Его разыскивали родственники и волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Тело пропавшего нашли в воскресенье, 17 ноября, в поле в 100 метрах от мастерских фермерского хозяйства в Юлове. Соответствующее сообщение поступило в дежурную часть полиции Городищенского района в 9:30.

«При предварительном осмотре видимых признаков насильственной смерти не было обнаружено», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Причину и обстоятельства смерти пенсионера предстоит установить следователям.

0
0
0
0
 
Гость|19.11.2019 11:50|

penzainform.ru писал(a):

волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт»
смешно.

Кого могут найти эти детишки

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!