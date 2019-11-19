19.11.2019 | 14:18

Трагедии, произошедшей во вторник, 19 ноября, на улице Аустрина в Пензе, посвящен ролик с кадрами с места событий.

На видео запечатлена гигантская яма, из которой идет пар. Она образовалась на месте провалившегося асфальта. В эту ловушку попал автомобиль «Лада-Ларгус» с двумя мужчинами. Один из них, 49-летний, жил в Пензе, второй, 53-летний, - в Пензенском районе. Они погибли.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Из ямы поднят искореженный автомобиль. Также видно, что рабочие сноровисто обносят место трагедии переносными элементами ограждения.

По факту гибели мужчин возбуждено уголовное дело.