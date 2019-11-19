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Происшествия | Появилось видео с места трагедии на улице Аустрина в Пензе

19.11.2019|14:18
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Трагедии, произошедшей во вторник, 19 ноября, на улице Аустрина в Пензе, посвящен ролик с кадрами с места событий.

На видео запечатлена гигантская яма, из которой идет пар. Она образовалась на месте провалившегося асфальта. В эту ловушку попал автомобиль «Лада-Ларгус» с двумя мужчинами. Один из них, 49-летний, жил в Пензе, второй, 53-летний, - в Пензенском районе. Они погибли.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Из ямы поднят искореженный автомобиль. Также видно, что рабочие сноровисто обносят место трагедии переносными элементами ограждения.

По факту гибели мужчин возбуждено уголовное дело.

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Гость|19.11.2019 14:40|

Прекратите убивать народ.

Гость|19.11.2019 14:41|

Где посадки?

Гость|19.11.2019 14:43|

Вывести новость об этом происшествии на федеральный уровень, чтоб чинухи не замяли!

Гость|19.11.2019 14:45|

Гость писал(a):

Мы были сегодня утром тут, никаких порывов и парений не было. Мы постоянно отслеживаем показатели, все было в норме, никаких не было вопросов. Теплотрасса была в работе.
Ну тада остается, всё списать на промысел Божий - дескать, энто Он так грешников покарал.

Гость|19.11.2019 14:47|

я мимо ехала и там 2 прорыва. Один у магазина а один правее относительно магазина, но о нем молчат.

Гость|19.11.2019 14:48|

Реклама грузится отлично, а видео тормозит. Быдлоинформ обыкновенное

Гость|19.11.2019 14:54|

Гость писал(a):

Прекратите убивать народ.
Для этого надо прекратить воровать,а они это физически сделать не могут !

Гость|19.11.2019 14:54|

Гость писал(a):

Реклама грузится отлично, а видео тормозит. Быдлоинформ обыкновенное
Точно. Видео происшествия не увидел.

Гость|19.11.2019 14:54|

Гость писал(a):

Гость|19.11.2019 14:48|

Реклама грузится отлично, а видео тормозит. Быдлоинформ обыкновенное

Согласен. Колхозники.

Гость|19.11.2019 14:57|

Гость писал(a):

Видео происшествия не увидел.
Значиться не появилось.

Гость|19.11.2019 14:59|

Как всегда наверно забили в трубу деревяшку и закопали, вот и размыло. Кто-то разворовал, из-за этого погибли люди.

Гость|19.11.2019 15:03|

Сайт перегружен рекламой как и многие подобные информационники вот и не грузится видео. И кстати, движок сайта дрянной.

Гость|19.11.2019 15:07|

Новость от 16.09.2019 про дом на Аустрина 37:

"Разноцветный кирпич приоткрывает завесу тайны, сколько же раз на самом деле здесь меняли кладку. Жильцы утверждают, что порядка 10 лет назад здесь даже был проведен капитальный ремонт, от которого сейчас не осталось и следа.

Кирпичи выкрашиваются, подвал заполнен зловонной жижей и даже не верится, что всего пять лет назад, по словам местных жителей, здесь был известный в Пензе боксерский клуб «Золотая перчатка». Сейчас — парящая жидкость, предположительно, горячая вода из прохудившихся труб."

Новость от 11.07.2018 про этот же дом:

"В Пензе управляйку оштрафовали за затопленный подвал. По решению Первомайского районного суда ЖЭМУП оштрафовали на 10000 рублей."

Страшно представить, сколько лет вода из худых труб там подмывает и дом, и дорогу и на какой вообще площади. Да даже на яндекс-карте на панораме от 2016 года видно, что рядом с люками провал. И наверняка все компетентные лица всё прекрасно знают. Просто всем плевать. Вот итог. Жизни двоих людей оплатили 10-ю тысячами рублей.

Гость|19.11.2019 15:13|

Зато сколько за это время хороших еще дорог и тротуаров переложили заново, чтобы в очередной раз заменить нормальный бордюр.

Гость|19.11.2019 15:13|

Заживо,в кипятке.Это даже не жесть.не знаю,как это назвать.Люди испытали такую физическую боль перед тем,как умереть,представить тяжело.

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Имя: Гость
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