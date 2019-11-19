Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|19 ноя 2019|09:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
  71.17  |  $  64.29

Происшествия | Автомобилист снял последствия аварии недалеко от Терновского моста

19.11.2019|08:38
Печать

Утром во вторник, 19 ноября, автомобилист снял последствия ДТП, случившегося неподалеку от Терновского моста в Пензе.

Запись, сделанную автомобильным видеорегистратором, мужчина опубликовал в Instagram.

На кадрах запечатлена большегрузная машина, сложившаяся под прямым углом. Кабина вывернута вправо в сторону обочины, а грузовой отсек находится на дороге.

Транспортное средство стоит перед нерегулируемым пешеходным переходом. Других участников аварии не видно.

«Я подумал, что-то типа «Приоры» стоит, но ничего нет. Просто большегруз развернуло. Сзади машины нет никого у него. То есть без участия второй машины», - прокомментировал увиденное автомобилист.

Он также отметил, что аварии на этом участке не редкость.

Источник — Фото и видео instagram.com/penza_moto_avto/
0
0
0
0
 
Гость|19.11.2019 08:43|

Пишиход выскочила?

Гость|19.11.2019 09:16|

Это он там, как минимум, с 6-40 стоит? Чем у нас ГИБДД занимается? Они не знают какие пробки в Терновке по утрам?

Гость|19.11.2019 09:17|

Вот в чём смысл этого сообщения???

Гость|19.11.2019 09:20|

19.11.2019 09:17|

Вот в чём смысл этого сообщения???

Фуру сложило, тебе на заметку, как фуры складываются.

Гость|19.11.2019 09:24|

Водила фуры - конченный чудак! Из-за него сегодня в Терновке пробка была в обе стороны

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!