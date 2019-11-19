19.11.2019 | 08:38

Утром во вторник, 19 ноября, автомобилист снял последствия ДТП, случившегося неподалеку от Терновского моста в Пензе.

Запись, сделанную автомобильным видеорегистратором, мужчина опубликовал в Instagram.

На кадрах запечатлена большегрузная машина, сложившаяся под прямым углом. Кабина вывернута вправо в сторону обочины, а грузовой отсек находится на дороге.

Транспортное средство стоит перед нерегулируемым пешеходным переходом. Других участников аварии не видно.

«Я подумал, что-то типа «Приоры» стоит, но ничего нет. Просто большегруз развернуло. Сзади машины нет никого у него. То есть без участия второй машины», - прокомментировал увиденное автомобилист.

Он также отметил, что аварии на этом участке не редкость.